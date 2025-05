MSC Cruises beauftragt bei Chantiers de l‘Atlantique den Bau von zwei neuen Schiffen der World Class

MSC Cruises hat heute Aufträge für zwei neue Schiffe der erfolgreichen World Class unterzeichnet. Mit der Bestellung bei der französischen Werft Chantiers de l'Atlantique wird die Zahl der World Class Schiffe in der Flotte von MSC Cruises auf sechs anwachsen. Die beiden neu bestellten Schiffe – derzeit als World Class 5 und 6 bezeichnet – werden 2029 bzw. 2030 ausgeliefert und unterstreichen das anhaltende Engagement von MSC Cruises in Frankreich und für den europäischen Schiffbau.



Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises, dazu: „Die Bestätigung der Aufträge für die beiden neuen World Class Schiffe kennzeichnet die Fortsetzung unserer Geschichte des Schiffbaus in Frankreich und unseres langfristigen Wachstumsplans. Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, einige der leistungsstärksten Schiffe der Welt zu bauen und schafft in Zusammenarbeit mit Chantiers de l'Atlantique – seit mehr als 20 Jahren unser Partner – ein Vermächtnis der Exzellenz und Innovation. Diese äußerst erfolgreiche Schiffsklasse kombiniert moderne Umwelttechnologie mit den neuesten Gästeerlebnissen."



Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique, fügte hinzu: „Wir danken MSC Cruises für das anhaltende Vertrauen. Dank der gebündelten Fachkompetenz unserer beider Unternehmen entstand die vielversprechende World Class Serie, die sowohl in Bezug auf das Passagiererlebnis als auch auf die Umweltleistung den Herausforderungen gerecht wird. Die World Class 5 und 6 markieren mit ihrer Energieeffizienz einen Meilenstein in der Geschichte der Kreuzfahrtindustrie.“



Die neuen Schiffe werden die MSC World Europa und MSC World America sowie die MSC World Asia und die MSC World Atlantic, die derzeit im Bau sind und 2026 bzw. 2027 in Dienst gestellt werden, ergänzen.



Die Schiffe der World Class sind bereits die energieeffizientesten Schiffe im Einsatz und übertreffen den Energieeffizienz-Design-Index (EEDI) der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) deutlich. Auch die neuen Schiffe werden die hohen Energieeffizienzstandards ihrer Schwesterschiffe erfüllen. Alle Schiffe der World Class können alternative Kraftstoffe wie Bio- und synthetisches LNG nutzen. Sie erhalten außerdem moderne Dual-Fuel-Motoren der neuesten Generation, die den Methanschlupf weiter verringern.



Die neuen Schiffe werden mit Landstromanschlüssen ausgestattet, um im Hafen CO₂-Emissionen zu reduzieren. Außerdem verfügen sie über moderne Abwasserreinigung nach IMO-Standards, fortschrittliches Abfallmanagement und zahlreiche energieeffiziente Lösungen an Bord. Diese Maßnahmen helfen, den Energieverbrauch der Motoren und des Hotelbetriebs zu optimieren und die Emissionen weiter zu reduzieren.



Wie die anderen Schiffe der World Class vereinen auch die neuen Schiffe das elegante europäische Design von MSC Cruises mit höchstem Komfort – für ein Gästeerlebnis, das durch vielfältige Bereiche und Angebote auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Reisetypen zugeschnitten ist. Jedes neue Schiff von MSC Cruises bringt frische Ideen und besondere Highlights mit sich – die World 5 und 6 werden da keine Ausnahme sein.



