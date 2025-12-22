Frisch umgebaute MSC Magnifica verlässt Trockendock in Malta und startet in ihre Mittelmeer-Wintersaison

Die MSC Magnifica hat umfassende Umbauten in der Palumbo Malta Shipyard erhalten und startet nun ihre Winter-Kreuzfahrten im Mittelmeer.

Das Schiff verfügt jetzt über einen MSC Yacht Club , zwei neue Restaurants sowie modernste Spa- und Fitnessbereiche.

Ihr Schwesterschiff MSC Poesia wird im Februar ähnliche Umbauarbeiten und einen MSC Yacht Club erhalten, bevor sie im Mai 2026 ihr Kreuzfahrt-Debüt in Alaska gibt.

NEU! Butcher’s Cut – In diesem beliebten Spezialitätenrestaurant der MSC-Flotte genießen Gästen hochwertige, fachmännisch zubereitete Steak-Spezialitäten im eleganten Ambiente.

– In diesem beliebten Spezialitätenrestaurant der MSC-Flotte genießen Gästen hochwertige, fachmännisch zubereitete Steak-Spezialitäten im eleganten Ambiente. NEU! Kaito Sushi Bar – Ein neu gestaltetes stilvolles Restaurant, das authentische asiatische Gerichte serviert.

– Ein neu gestaltetes stilvolles Restaurant, das authentische asiatische Gerichte serviert. NEU! Vollständig modernisiertes MSC Aurea Spa – Eine Wellnessoase mit Panoramasauna, Dampfbad- und Salzkammern sowie einer umfangreichen Auswahl an Wellnessanwendungen zum Entspannen und Regenerieren.

– Eine Wellnessoase mit Panoramasauna, Dampfbad- und Salzkammern sowie einer umfangreichen Auswahl an Wellnessanwendungen zum Entspannen und Regenerieren. NEU! Technogym® Fitnesscenter – Hochmodernes Gym mit Panoramameerblick, Yoga- und Spinning-Studios sowie modernstem Technogym®-Equipment, inklusive Barber Shop, verschiedenen Trainingsstudios und erweitertem Außenbereich des Aurea-Bereichs.

NEU! MSC Yacht Club Suiten – 63 elegante Suiten in fünf Kategorien, von familienfreundlichen Kabinen mit Balkonen und Verbindungstür bis hin zur ultra-luxuriösen Royal Suite mit privatem Whirlpool und 78 m² großer Terrasse.

– 63 elegante Suiten in fünf Kategorien, von familienfreundlichen Kabinen mit Balkonen und Verbindungstür bis hin zur ultra-luxuriösen Royal Suite mit privatem Whirlpool und 78 m² großer Terrasse. NEU! MSC Yacht Club private Sonnenterasse mit Grill & Bar – Ein exklusiver Rückzugsbereich mit Pool, Whirlpool, stilvollen Cabanas und entspanntem Outdoor-Dining mit Grill & Bar.

– Ein exklusiver Rückzugsbereich mit Pool, Whirlpool, stilvollen Cabanas und entspanntem Outdoor-Dining mit Grill & Bar. NEU! MSC Yacht Club Top Sail Lounge – Lichtdurchflutete Lounge mit bodentiefen Fenstern und Panoramablick auf das Meer.

– Lichtdurchflutete Lounge mit bodentiefen Fenstern und Panoramablick auf das Meer. NEU! Exklusives MSC Yacht Club Restaurant – Fine-Dining rund um die Uhr mit kulinarischem Service und Sommelier, der die Speisen mit leckeren Weinen abrundet.

MSC Cruises hat die umfassenden Arbeiten an derin der Palumbo Malta Shipyard abgeschlossen und läutet damit die Wintersaison des Schiffes im Mittelmeer ein. Im Anschluss startet das Schiff ab Januar zur MSC World Cruise 2026.Gäste können nun eine Vielzahl brandneuer, hochmoderner Einrichtungen genießen, darunter der brandneuesowie zwei neue Spezialitätenrestaurants:und. Ebenfalls neu ist das umgestaltetesowie das modernisierte Technogym® Fitnesscenter mit Barber Shop, neuen Trainingsstudios und einem erweiterten Außenbereich des Aurea-Bereichs am Heck des Schiffes.Das 2010 in Dienst gestellte Schiff verbrachte die letzten zwei Monate im Trockendock der Palumbo Malta Shipyard und erhielt eines der größten Upgrades der MSC-Flotte des letzten Jahrzehnts. Das komplette MSC Yacht Club-Erlebnis, einschließlich privatem 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service, wird ab Sommer 2026 auf dem Schiff verfügbar sein, wenn dieihre Routen in Nordeuropa ab Warnemünde absolviert.Das Schwesterschiff MSC Poesia wird im Februar 2026 ebenfalls ins Trockendock der Palumbo Malta Shipyard gehen, um ein ähnliches Upgrade zu erhalten. Dazu gehören ein MSC Yacht Club mit 69 Suiten, eine All-Stars Sports Bar sowie dieselben neuen Spezialitätenrestaurants, Fitness- und Spa-Erweiterungen wie auf der. Sie kehrt rechtzeitig zu ihrer Alaska-Premiere im Mai 2026 in die Flotte zurück.Dieist aktuell im Mittelmeer unterwegs, bevor sie im Januar 2026 zu einer 132-tägigen World Cruise aufbricht. Im Sommer 2026 wird sie ab Warnemünde zu den baltischen Hauptstädten und den eindrucksvollen norwegischen Fjorden reisen, bevor sie später im Jahr ins Mittelmeer zurückkehrt.2027 wird die MSC Magnifica zu ihrer nächsten MSC World Cruise aufbrechen. Bei dieser 121-tägigen Weltreise mit 45 Destinationen in 25 Ländern feiert der MSC Yacht Club sein Debüt bei einer World Cruise. Buchungen für die World Cruise 2027 sind bereits geöffnet.Der Verkauf für die MSC World Cruise 2028 hat ebenfalls begonnen. Diese 115-tägige Reise führt vom Mittelmeer in die Karibik, über den Pazifik, durch Australasien, Asien und die Arabische Halbinsel, bevor es zurück nach Europa geht. Zu den Höhepunkten zählen neue Reiseziele und die Durchfahrt durch den berühmten Panamakanal. Buchungen sind ab sofort möglich.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.