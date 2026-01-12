Kontakt
„Dirty Dancing: In Concert“ feiert Alaska-Premiere an Bord der MSC Poesia

  • MSC Cruises erweitert seine Zusammenarbeit mit Lionsgate auf ein drittes Schiff: „Dirty Dancing: In Concert“ wird an Bord der MSC Poesia während der ersten Alaska-Saison der Reederei in diesem Sommer Premiere feiern
  • MSC Cruises ist die einzige Kreuzfahrtgesellschaft, die den Lionsgate-Kultfilm aus den 80er-Jahren auf See zum Leben erweckt
  • Auf den 7-Nächte-Kreuzfahrten von Seattle nach Alaska ab dem 11. Mai 2026 können atemberaubende Landschaften, die Tierwelt und das kulturelle Erbe Alaskas erkundet werden
MSC Cruises bringt „Dirty Dancing: In Concert“, das von Lionsgate und GEA Live produzierte Live-to-Film-Konzert-Erlebnis, an Bord der MSC Poesia. Das Schiff startet am 11. Mai 2026 seine erste Sommersaison in Alaska.

Aufbauend auf der bestehenden Zusammenarbeit von MSC Cruises mit Lionsgate wird die MSC Poesia das dritte Schiff der Kreuzfahrtflotte sein, auf dem das erfolgreiche Live-to-Film-Konzert-Erlebnis zu sehen sein wird. Die Show hat bereits an Bord der MSC World America ab Miami und der MSC Virtuosa, die im vergangenen Sommer ab Southampton in See stach, großen Anklang gefunden und wird aktuell ebenso während ihrer Wintersaison in der südlichen Karibik fortgesetzt.

Bei dem spektakulären 90-minütigen Live-to-Film-Konzert-Erlebnis treten eine talentierte Live-Band sowie sensationelle Sänger und Tänzer synchron zu dem Filmklassiker auf und erwecken den beliebten Lionsgate-Film „Dirty Dancing” aus den 80er-Jahren zum Leben.

Während jeder Kreuzfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten „Dirty Dancing: In Concert“ zu erleben, inklusive Nachmittags-Vorstellungen an Seetagen.  

Steve Leatham, Vice President of Entertainment bei MSC Cruises, sagt: „Wir freuen uns sehr, „Dirty Dancing: In Concert“ für die ersten Kreuzfahrten von MSC Cruises nach Alaska in dieser Sommersaison an Bord der MSC Poesia zu bringen. Seit der Einführung auf der MSC World America und der MSC Virtuosa haben wir unglaubliche Resonanz erfahren. Jetzt bieten wir das Programm auf einem weiteren Schiff an, damit unsere Gäste dieses einzigartige Erlebnis auf See genießen können.“

Neben „Dirty Dancing: In Concert“ begeistert das Entertainmentprogramm an Bord der MSC Poesia in dieser Sommersaison mit zahlreichen weiteren Highlights, darunter:
  • Ein abwechslungsreiches und buntes Live-Musikprogramm:
    • Jeden Abend MSC Dueling Pianos mit zwei Musikern
    • Live-Jazz, Party-Bands, Salsa- und Latin-Musikgruppen auf dem gesamten Schiff
    • Ein stilvolles Musikprogramm mit Pianist exklusiv für Gäste des MSC Yacht Club in der Top Sail Lounge
  • Themenpartys und -aktivitäten sowie ein erweitertes Theaterprogramm mit erfahrenen US-Comedians und groß angelegten Shows wie „Divas“
  • Spezialisierte Trainer, die Wellness-Sessions, Sportaktivitäten und Kunsthandwerks-Workshops durchführen
  • Regionale Experten, die Fachvorträge, kommentierte Veranstaltungen und praktische Workshops anbieten, die die Geografie und Natur Alaskas zum Leben erwecken
Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, unterzieht sich die MSC Poesia einer der größten Modernisierungen in der Geschichte von MSC Cruises. Zu den Neuheiten an Bord zählen dann ein MSC Yacht Club, zwei Spezialitätenrestaurants Butcher's Cut und Kaito Sushi Bar und die All-Stars Sports Bar. Das MSC Aurea Spa wird umfassend renoviert, auch das MSC Gym Powered by Technogym® wird optimiert. Gäste an Bord der MSC Poesia genießen diese neuen Einrichtungen während der ersten Saison von MSC Cruises in Alaska: Die 7-Nächte-Kreuzfahrten führen zu einigen der malerischsten Reiseziele der Region, darunter Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau (Alaska, USA) und Victoria (British Columbia, Kanada).

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

Über Lionsgate Global Products & Experiences

Lionsgate Global Products & Experiences ist eine Division von Lionsgate Studios Corp. (Nasdaq: LION), einem der weltweit führenden unabhängigen, reinen Content-Unternehmen, das öffentlich gehandelt wird. Die Division nutzt das weltweit renommierte Portfolio an Film- und Fernsehmarken sowie Franchises des Studios, um zusätzliche Umsätze zu generieren und die Kundenbindung durch Live-Shows und Erlebnisse, standortbasierte Entertainment-Destinationen, Spiele, physische und digitale Merchandising-Produkte sowie ausgewählte strategische Partnerschaften und Investitionen zu stärken.

Die Gruppe hat bereits mehrere Bühnenproduktionen angekündigt (darunter Dirty DancingLa La LandWonder und Nashville für den Broadway sowie The Hunger Games für London), Integrationen mit bekannten Spielen (wie Call of DutyDead By DaylightRoblox und Fortnite) und Kooperationen mit führenden Lizenzpartnern für Konsumgüter (darunter LEGO, American Classics, Hot Toys, Funko und mehr) realisiert. Attraktionen basierend auf Lionsgate Top-Franchises wie The Hunger GamesJohn WickSAW und anderen ikonischen Marken sind in Themenparks und Destinationen in Asien, den USA, Großbritannien und dem Nahen Osten zu finden. Die hoch erwartete John Wick Experience ist nun in Las Vegas eröffnet.

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

