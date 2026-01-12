„Dirty Dancing: In Concert“ feiert Alaska-Premiere an Bord der MSC Poesia

- MSC Cruises erweitert seine Zusammenarbeit mit Lionsgate auf ein drittes Schiff: „Dirty Dancing: In Concert“ wird an Bord der MSC Poesia während der ersten Alaska-Saison der Reederei in diesem Sommer Premiere feiern
- MSC Cruises ist die einzige Kreuzfahrtgesellschaft, die den Lionsgate-Kultfilm aus den 80er-Jahren auf See zum Leben erweckt
- Auf den 7-Nächte-Kreuzfahrten von Seattle nach Alaska ab dem 11. Mai 2026 können atemberaubende Landschaften, die Tierwelt und das kulturelle Erbe Alaskas erkundet werden
Aufbauend auf der bestehenden Zusammenarbeit von MSC Cruises mit Lionsgate wird die MSC Poesia das dritte Schiff der Kreuzfahrtflotte sein, auf dem das erfolgreiche Live-to-Film-Konzert-Erlebnis zu sehen sein wird. Die Show hat bereits an Bord der MSC World America ab Miami und der MSC Virtuosa, die im vergangenen Sommer ab Southampton in See stach, großen Anklang gefunden und wird aktuell ebenso während ihrer Wintersaison in der südlichen Karibik fortgesetzt.
Bei dem spektakulären 90-minütigen Live-to-Film-Konzert-Erlebnis treten eine talentierte Live-Band sowie sensationelle Sänger und Tänzer synchron zu dem Filmklassiker auf und erwecken den beliebten Lionsgate-Film „Dirty Dancing” aus den 80er-Jahren zum Leben.
Während jeder Kreuzfahrt gibt es mehrere Möglichkeiten „Dirty Dancing: In Concert“ zu erleben, inklusive Nachmittags-Vorstellungen an Seetagen.
Steve Leatham, Vice President of Entertainment bei MSC Cruises, sagt: „Wir freuen uns sehr, „Dirty Dancing: In Concert“ für die ersten Kreuzfahrten von MSC Cruises nach Alaska in dieser Sommersaison an Bord der MSC Poesia zu bringen. Seit der Einführung auf der MSC World America und der MSC Virtuosa haben wir unglaubliche Resonanz erfahren. Jetzt bieten wir das Programm auf einem weiteren Schiff an, damit unsere Gäste dieses einzigartige Erlebnis auf See genießen können.“
Neben „Dirty Dancing: In Concert“ begeistert das Entertainmentprogramm an Bord der MSC Poesia in dieser Sommersaison mit zahlreichen weiteren Highlights, darunter:
- Ein abwechslungsreiches und buntes Live-Musikprogramm:
- Jeden Abend MSC Dueling Pianos mit zwei Musikern
- Live-Jazz, Party-Bands, Salsa- und Latin-Musikgruppen auf dem gesamten Schiff
- Ein stilvolles Musikprogramm mit Pianist exklusiv für Gäste des MSC Yacht Club in der Top Sail Lounge
- Themenpartys und -aktivitäten sowie ein erweitertes Theaterprogramm mit erfahrenen US-Comedians und groß angelegten Shows wie „Divas“
- Spezialisierte Trainer, die Wellness-Sessions, Sportaktivitäten und Kunsthandwerks-Workshops durchführen
- Regionale Experten, die Fachvorträge, kommentierte Veranstaltungen und praktische Workshops anbieten, die die Geografie und Natur Alaskas zum Leben erwecken
Über Lionsgate Global Products & Experiences
Lionsgate Global Products & Experiences ist eine Division von Lionsgate Studios Corp. (Nasdaq: LION), einem der weltweit führenden unabhängigen, reinen Content-Unternehmen, das öffentlich gehandelt wird. Die Division nutzt das weltweit renommierte Portfolio an Film- und Fernsehmarken sowie Franchises des Studios, um zusätzliche Umsätze zu generieren und die Kundenbindung durch Live-Shows und Erlebnisse, standortbasierte Entertainment-Destinationen, Spiele, physische und digitale Merchandising-Produkte sowie ausgewählte strategische Partnerschaften und Investitionen zu stärken.
Die Gruppe hat bereits mehrere Bühnenproduktionen angekündigt (darunter Dirty Dancing, La La Land, Wonder und Nashville für den Broadway sowie The Hunger Games für London), Integrationen mit bekannten Spielen (wie Call of Duty, Dead By Daylight, Roblox und Fortnite) und Kooperationen mit führenden Lizenzpartnern für Konsumgüter (darunter LEGO, American Classics, Hot Toys, Funko und mehr) realisiert. Attraktionen basierend auf Lionsgate Top-Franchises wie The Hunger Games, John Wick, SAW und anderen ikonischen Marken sind in Themenparks und Destinationen in Asien, den USA, Großbritannien und dem Nahen Osten zu finden. Die hoch erwartete John Wick Experience ist nun in Las Vegas eröffnet.