Die MSC World America absolviert erfolgreich ihre Testfahrten

Das dritte LNG-betriebene Schiff von MSC Cruises startet damit in die letzte Phase vor seiner Premierensaison in der Karibik

Heimathafen wird das neue Terminal von MSC Cruises in PortMiami – das größte Kreuzfahrtterminal der Welt

Das neueste Flaggschiff von MSC Cruises, die MSC World America, hat ihre umfangreichen Testfahrten erfolgreich abgeschlossen. Während der finalen Tests im Atlantik wurden alle wesentlichen Systeme intensiv geprüft.Die MSC World America, die Weiterentwicklung der erfolgreichen World Class, ergänzt als 23. Schiff die Flotte von MSC Cruises. Mit neu gestalteten Bereichen und innovativen Konzepten, die speziell auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten sind, vereint sie europäischen Stil mit amerikanischem Komfort. Als erstes Schiff der Flotte wird es über sieben Bereiche verfügen, die maßgeschneiderte Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse der Reisenden bereithalten – von Bars und Restaurants bis hin zu Entertainment- und Freizeiteinrichtungen.Während der Testfahrten wurde die Leistung der Motoren, die Manövrierfähigkeit, der Treibstoffverbrauch, die Sicherheitssysteme, die Geschwindigkeit sowie der Bremsweg des Schiffes getestet.Nun erhält die MSC World America in der Werft Chantiers de l’Atlantique im französischen Saint-Nazaire ihren Feinschliff, bevor am 27. März die offizielle Übergabe an MSC Cruises erfolgt.Am 9. April wird die MSC World America dann im neuen Terminal von MSC Cruises in PortMiami, dem größten Kreuzfahrtterminal der Welt, feierlich getauft.Die Jungfernfahrt führt das Schiff zur exklusiven Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve auf den Bahamas, bevor es seine regulären Kreuzfahrten in die Karibik startet.Die MSC World America beginnt ihre Premierensaison ab Miami am 12. April mit wechselnden 7-Nächte-Routen in die östliche und westliche Karibik. Dabei steuert es die Destinationen Puerto Plata (Dominikanische Republik), San Juan (Puerto Rico), Costa Maya und Cozumel (Mexiko), Isla de Roatán (Honduras) sowie Ocean Cay an.Mit 22 Decks, einer Bruttoraumzahl von 216.638 auf 333,3 Metern Länge und 47 Metern Breite bietet die MSC World America Platz für 6.762 Gäste sowie 2.138 Crewmitglieder. Den Gästen stehen dabei 2.614 Kabinen und über 38.400 m² öffentliche Fläche zur Verfügung.Auf dem Schiff befinden sich über 18 Bars und Lounges sowie 19 Restaurants, darunter vier Hauptrestaurants, zwei Buffets, zwei exklusive Lokale für Gäste des MSC Yacht Club und sechs Spezialitätenrestaurants. Neue kulinarische Highlights umfassen das griechische Restaurant Paxos und das einzige Eataly-Restaurant auf See, ergänzt durch neue, kostenfreie Fast-Casual-Optionen für jeden Geschmack.Zu den brandneuen Lounge-Konzepten zählen die All-Stars Sports Bar mit einer authentischen Game-Day-Atmosphäre sowie amerikanischen Snacks und Barspielen. Zudem gibt es mit The Loft, eine vielseitige Location für Comedy, Karaoke und mehr.Dank des Einsatzes von LNG können beim Betrieb der MSC World America Emissionen reduziert werden. Die Motoren ermöglichen den Übergang zu Bio- und synthetischen erneuerbaren LNG-Kraftstoffen. Das Schiff ist mit einem Landstromanschluss ausgestattet, sodass die Motoren während des Hafenaufenthalts abgeschaltet werden. Das neue Terminal von MSC Cruises in Miami verfügt ebenfalls über diese Technologie.Das Schiff ist zudem mit einer modernen Abwasseraufbereitungsanlage und einem umfassenden Recycling-Managementsystem an Bord ausgestattet, um Abfälle zu minimieren.MSC Cruises hat darüber hinaus aktuell die MSC World Asia, die 2026 ausgeliefert wird, sowie ein weiteres Schiff der World Class, das 2027 folgen soll, beauftragt.