Die MSC Poesia startet in ihre erste Alaska-Saison

Die frisch modernisierte MSC Poesia ist gestern zum ersten Mal ab Seattle Richtung Alaska in See gestochen

Bis September fährt das Schiff 7-Nächte-Alaska-Routen und steuert beeindruckende Destinationen wie Ketchikan, Juneau, den Endicott Arm und Icy Strait Point an

An Bord erwarten Gäste neue und erweiterte Bereiche, darunter der exklusive MSC Yacht Club sowie modernisierte Kulinarik-, Wellness- und Fitnessangebote

MSC Cruises hat gestern den Start der ersten Reise dervon Seattle nach Alaska gefeiert. Es ist das erste Mal, dass ein Schiff der Reederei in dieser Region unterwegs ist, Gäste haben bis September die Möglichkeit, die eindrucksvolle Naturkulisse Alaskas zu erleben.Die frisch modernisierteverfügt nun unter anderem über einen neuen MSC Yacht Club, das luxuriöse „Schiff-im-Schiff“-Konzept der Reederei, sowie über neue Restaurants und erweiterte Wellness- und Fitnessbereiche.Diestartet wöchentlich von ihrem Heimathafen Seattle zu 7-Nächte-Routen mit Anläufen in Ketchikan, Icy Strait Point und Juneau in Alaska sowie Victoria in Kanada. Auch eine Panoramafahrt durch den spektakulären Endicott Arm Fjord mit Blick auf den Dawes-Gletscher ist Teil der Reise. Im kommenden Jahr wird dieerneut nach Alaska zurückkehren: Die Sommersaison 2027 startet im April, die entsprechenden Reisen sind bereits buchbar.Im Rahmen des Engagements für verantwortungsvolle Kreuzfahrten in Alaska arbeitet MSC Cruises mit ORCA zusammen, um die Meeresforschung zu unterstützen. Während der Hauptsaison für Walbeobachtungen wird ein Experte an Bord sein, um Crew-Schulungen zu begleiten und Gästeinformationen und Einblicke in Alaskas marine Tierwelt zu vermitteln.Neben dem MSC Yacht Club umfassen die Modernisierungen an Bord unter anderem ein erweitertes MSC Aurea Spa, ein hochmodernes MSC Gym powered by Technogym®, einen Gentleman’s Barber sowie neue Workout-Studios.Gäste auf den Alaska-Routen können sich außerdem auf zwei neue Spezialitätenrestaurants freuen: das Butcher’s Cut, ein authentisches Steakhouse im amerikanischen Stil, sowie die Kaito Sushi Bar, in der kunstvoll zubereitetes Sushi und authentische asiatische Gerichte serviert werden.Darüber hinaus erwartet die Gäste ein erweitertes kulinarisches Programm: Speziell für die Alaska-Reisen wurden passende Speisen- und Getränkeangebote entwickelt, die von der Region inspiriert sind – von herzhaften regionalen Gerichten über eine größere Auswahl an Meeresfrüchten bis hin zu regional inspirierten Cocktails.Auch das Entertainment-Programm wurde für die Alaska-Saison erweitert. Ein Highlight isteine Live-Adaption des Kultfilms mit Sängerinnen und Sängern, Tänzerinnen und Tänzern sowie einer Live-Band, die parallel zum Film auf der Bühne performen. Ergänzt wird das Angebot durch Live-Musik, Themenpartys, Comedy-Shows, Familienaktivitäten sowie Expertentalks, kommentierte Panorama-Erlebnisse und interaktive Workshops, die von der Tierwelt, Geografie und Kultur der Region inspiriert sind.Nach Abschluss der Alaska-Saison im September wird diein der Karibik eingesetzt und dort im Winter 2026/2027 Kreuzfahrten anbieten, bevor sie im Sommer 2027 nach Alaska zurückkehrt. Im Rahmen der Grand Voyages zu den Saisonwechseln können Gäste mit dem Schiff den berühmten Panamakanal durchqueren.Die letzten verfügbaren Kabinen für die Saison 2026 sowie die Saison 2027 sind auf der Website von MSC Cruises buchbar.