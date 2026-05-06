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Die MSC Poesia passiert den Panamakanal

(lifePR) (München, )
  • Die MSC Poesia hat vor Start ihrer Alaska-Saison im Sommer 2026 den Panamakanal passiert
  • Nach dem Sommer wird die MSC Poesia im Winter 2026/2027 Kreuzfahrten ab/bis Miami in der Karibik anbieten
  • Gäste, die eine unvergessliche Passage durch den Panamakanal erleben möchten, können diese an Bord der MSC Poesia vor ihrer Alaska-Saison 2027 oder im Rahmen der MSC World Cruise 2027 auf der MSC Magnifica buchen
Die frisch modernisierte MSC Poesia hat im Rahmen ihrer 18-Nächte-Grand-Voyage von Miami nach Seattle erfolgreich den Panamakanal passiert. Die Durchfahrt markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu ihrer ersten Alaska-Saison.

Die Fahrt durch eines der größten technischen Meisterwerke der Welt, mit beeindruckender tropischer Naturkulisse und einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt zwischen Atlantik und Pazifik zählt zu den besonderen Höhepunkten der Route.

Die Grand Voyage der MSC Poesia begann mit der Abfahrt in Miami und führte das Schiff durch die Karibik und Mittelamerika, bevor es den weltberühmten Panamakanal passierte. Inzwischen befindet sich die MSC Poesia im Pazifik und setzt ihre Reise entlang der Küste in Richtung Seattle fort. Dort startet sie am 11. Mai 2026 zu ihren Alaska-Routen.

Die umfassend modernisierte MSC Poesia verfügt nun über einen brandneuen MSC Yacht Club, das exklusive „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises. Gäste erwarten großzügige, elegant ausgestattete Suiten, private Bereiche sowie ein 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service. Zu den weiteren Neuerungen an Bord zählen ein modernisiertes MSC Aurea Spa, ein hochmoderner Fitnessbereich sowie die Spezialitätenrestaurants Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar.

Nach ihrer ersten Alaska-Saison wird die MSC Poesia im Winter 2026/2027 nach erneuter Durchquerung des Panamakanals ab Miami Rundreisen in die Karibik unternehmen. Auf dem Programm stehen unter anderem Reiseziele in Jamaika, Kolumbien, Costa Rica, Aruba, Curaçao und Belize. Im Sommer 2027 kehrt das Schiff anschließend nach Alaska zurück.

Kommende Reisen von MSC Cruises mit Passage durch den Panamakanal

Die MSC Poesia durchquert vom 8. bis 26. April 2027 erneut während einer unvergesslichen 18-Nächte-Grand-Voyage den Panamakanal – als Auftakt ihrer zweiten Alaska-Saison.

Die MSC World Cruise 2027 an Bord der MSC Magnifica startet am 5. Januar 2027 und führt in 121 Nächten über fünf Kontinente zu 46 Reisezielen in 26 Ländern. Eine Passage durch den Panamakanal ist auch Teil dieser besonderen Reiseroute.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises ist die weltweit drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft und Marktführer in Europa mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und verzeichnet eine starke, wachsende Präsenz in Nordamerika.

Als globale Kreuzfahrtmarke mit 23 modernen Schiffen, die Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten anbieten, können Gäste mehr als 100 Länder weltweit mit mehr als 300 Zielen besuchen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau genießen.

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