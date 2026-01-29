Die MSC Magnifica durchquerte während der World Cruise 2026 den Panamakanal

Die MSC Magnifica durchquerte während der World Cruise 2026 den ikonischen Panamakanal

Gäste, die die Panamakanal-Passage ebenfalls erleben möchten, können die Grand Voyage mit der MSC Poesia vor ihrer Alaska-Saison buchen oder sich für die MSC World Cruise 2027 entscheiden

MSC Cruises hat heute eindrucksvolle Bilder der frisch modernisiertenveröffentlicht, die im Rahmen ihrer World Cruise 2026 den Panamakanal durchquerte.Die Passage durch eines der weltweit bedeutendsten Meisterwerke der Ingenieurskunst zählt zu den absoluten Höhepunkten dieser außergewöhnlichen Weltreise. Sie bietet den Gästen die seltene Gelegenheit, die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik aus nächster Nähe zu erleben. Neben ihrer technischen Bedeutung beeindruckt die Fahrt durch den Panamakanal mit spektakulären Ausblicken auf üppige Regenwälder und eine artenreiche Tierwelt.Nach Abschluss ihrer umfassenden Modernisierung verfügt dienun über ein deutlich erweitertes Bordangebot, das die World Cruise für Gäste noch unvergesslicher macht. Zu den Neuerungen an Bord zählen der MSC Yacht Club, das exklusive „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises, ein modernisiertes MSC Aurea Spa, ein hochmodernes Fitnessstudio sowie die beliebten Spezialitätenrestaurants Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar.Dieist bereits vom Mittelmeer über den Atlantik in die Karibik und nach Mittelamerika gereist, wo sie die eindrucksvolle Panamakanal-Passage durchquerte. Aktuell fährt das Schiff entlang der Pazifikküste und setzt seine 131-Nächte-Weltreise in Nordamerika fort. Anschließend überquert dieden Pazifik in Richtung Polynesien, Neuseeland und Australien. Die Route führt danach durch zentrale Regionen Asiens, weiter zu den Inseln des Indischen Ozeans und nach Südafrika, bevor die Reise mit der Rückkehr nach Europa ihren Abschluss findet.Gäste, die ein ähnliches „Once-in-a-Lifetime“-Abenteuer erleben möchten, haben mit MSC Cruises viele weitere Möglichkeiten: 2026 und 2027 stehen zusätzliche Panamakanal-Passagen mit dersowie die außergewöhnliche World Cruise 2027 an Bord derzur Auswahl.Gäste, die von der Reise derinspiriert sind, können schon bald ihr eigenes Panamakanal-Erlebnis an Bord dergenießen. Das Schiff fährt am 23. April 2026 von Miami nach Seattle und durchquert auf dieser 18-Nächte-Reise ebenfalls den Panamakanal. An Bord des neu renovierten Schiffes können Gäste erstmals Suiten im MSC Yacht Club buchen, in den neu hinzugefügten Spezialitätenrestaurants Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar speisen oder bei Anwendungen im modernisierten MSC Aurea Spa entspannen.Vor ihrer Alaska-Saison im Sommer 2027 wird dieerneut von Miami nach Seattle unterwegs sein; die18-Nächte-Überfahrt startet am 8. April 2027.Die World Cruise 2027 an Bord derstartet im Januar 2027 und führt in 121 Nächte durch fünf Kontinente zu 45 Destinationen in 25 Ländern – inklusive Panamakanal-Passage. Der Einstieg ist ab dem 4. Januar 2027 in Civitavecchia (Rom), 5. Januar in Genua, 6. Januar in Marseille und am 7. Januar 2027 in Barcelona möglich.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MSC Cruises.