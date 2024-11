Der Countdown läuft: In fünf Monaten wird die MSC World America in Dienst gestellt

In etwas weniger als fünf Monaten wird die MSC World America in Dienst gestellt, der perfekte Zeitpunkt für die Reederei, neue Fotos des aktuellen Baufortschrittes des neuen Flaggschiffs zu veröffentlichen.Die MSC World America ist eine wichtige Weiterentwicklung der erfolgreichen World Class von MSC Cruises. Die neu konzipierten Einrichtungen und Bereiche versprechen für die Gäste das ultimative Urlaubserlebnis in der Karibik. Das Schiff beeindruckt durch die Kombination aus elegantem europäischen Design und nordamerikanischem Komfort, die sich an Reisende richtet, die auf der Suche nach besonderen Erlebnissen sind.Das neue Flaggschiff wird auch das erste mit einer Einteilung in sieben Bereichen sein, von denen jeder seine individuelle Atmosphäre, einzigartige Angebote und eigene Services hat. Sie verbessern das Erlebnis an Bord und geben jedem Gast die Möglichkeit, seinen Urlaub einzigartig zu gestalten und die Zeit an Bord optimal zu nutzen.Am 9. April 2025 wird die MSC World America in einer eindrucksvollen Zeremonie in Miami getauft. Jetzt, weniger als fünf Monate vor der Taufe, teilt MSC Cruises aktuelle Fotos, die zeigen, wie weit das Bauvorhaben bereits geschritten ist., über die MSC World America: „Wir haben viel investiert, um die MSC World America so zu gestalten, dass sie mit neuen Restaurants, Bars, Erlebnissen und Locations ein wirklich unvergessliches Kreuzfahrterlebnis bietet. Mit dem einzigen Eataly-Restaurant auf See, dem brandneuen griechischen Restaurant Paxos und ‚The Loft‘, dem ersten Comedy-Club von MSC Cruises, gibt es wirklich für jeden Gast das perfekte Urlaubserlebnis.“, dazu: „Eine der größten Innovationen für die MSC World America ist The Harbour, Teil des Family Aventura Bereichs. Die völlig neu konzipierte Outdoor-Erlebnisfläche richtet sich speziell an Kinder und Familien, um dort gemeinsam zu spielen und zu entspannen. Hier befindet sich auch Cliffhanger – eine einzigartige Überwasser-Schaukel, 50 Meter über dem Meer, die dem Kreuzfahrterlebnis eine völlig neue Dimension verleihen wird.“Die MSC World America wird derzeit auf der Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire in Frankreich gebaut. Aktuell befindet sie sich in der Ausstattungsphase, in der alle Innenräume, öffentlichen Bereiche und Einrichtungen installiert werden.Weitere Informationen zur MSC World America finden Sie auf der Website von MSC Cruises