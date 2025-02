Das neue Kreuzfahrtterminal von MSC Cruises in Barcelona begrüßt seinen ersten Gast

Am Samstagmorgen (15. Februar), betrat ein Passagier der MSC Fantasia als erster Gast das neue Kreuzfahrtterminal in Barcelona. Zur Feier dieses besonderen Moments nahm Sandra Yunta, Direktorin des MSC Barcelona Cruise Terminal, den Passagier in Anwesenheit von Gianluca Suprani, SVP of Global Port Development and Shore Activities mit einem Glas Sekt festlich in Empfang.



Das hochmoderne Terminal wird sowohl Schiffe von MSC Cruises als auch von Explora Journeys abfertigen. Es markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Infrastruktur der Kreuzfahrtsparte der MSC Group.



Das neue Kreuzfahrtterminal, ein wegweisendes architektonisches Projekt, wurde von Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) entwickelt. Es ist ein Zeichen für das langfristige Engagement der MSC Group für Barcelona und ihre Vision für die Zukunft.



Mit seinem eleganten und innovativen Design bietet das Terminal ein erstklassiges Gästeerlebnis und sorgt für eine nahtlose und unvergessliche Reise von der ersten Minute an.



Die offizielle Eröffnung des Terminals folgt in den kommenden Monaten, weitere Details dazu folgen.

(lifePR) (