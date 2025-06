Countdown zum Stapellauf: Die MSC World Asia debütiert ab Dezember 2026 im Mittelmeer

MSC Cruises GmbH

MSC Cruises mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist die drittgrößte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt. Das Unternehmen ist Marktführer in Europa, mit stark wachsender Präsenz in Nordamerika.



Als globale Kreuzfahrtmarke umfasst die Flotte aktuell 22 moderne Schiffe. MSC Cruises bietet Kreuzfahrten auf fünf Kontinenten, steuert mehr als 300 Destinationen in 100 Ländern an und ermöglicht den Gästen unvergessliche Erinnerungen sowie erstklassige Gastfreundschaft.

alles anzeigen