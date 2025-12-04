Countdown: Die 12 Highlights der MSC World Asia, die in 12 Monaten in Dienst gestellt wird

- Die MSC World Asia startet ab dem 4. Dezember 2026 zu 7-Nächte-Routen im Mittelmeer
- Die MSC World Asia präsentiert dezente Designelemente, die von der reichen Kultur, Kunst und den Landschaften Asiens inspiriert sind – darunter eine beeindruckende Drachenskulptur von 12 Metern Länge und 9 Metern Breite, die in 10 Metern Höhe über der World Promenade schwebt
- Das neue Flaggschiff von MSC Cruises kombiniert beliebte Gäste-Highlights mit einer Reihe völlig neuer Konzepte
Ab dem 4. Dezember 2026 sticht das Schiff zu einigen der beliebtesten Ziele im Mittelmeer in See. Die stilvollen Designelemente spiegeln die reiche Kultur, Kunst und Landschaft Asiens wider. An Bord werden bekannte Highlights mit neuen Konzepten kombiniert, die es den Gästen ermöglichen, den Urlaub ganz nach ihren individuellen Wünschen zu gestalten.
Nur noch 12 Monate bis das Schiff in See sticht – der perfekte Zeitpunkt für MSC Cruises, um 12 Highlights zu präsentieren, die einen Vorgeschmack auf die exklusiven Annehmlichkeiten, das erstklassige kulinarische Angebot und das spektakuläre Entertainment an Bord geben.
- NEU! Drachenskulptur: Zehn Meter über der World Promenade schwebt von der Decke eine beeindruckende Edelstahl-Drachenskulptur. Die zwölf Meter lange und neun Meter breite Skulptur ist mit fast 700 Spiegeln und 3.000 LED-Lichtern verziert, die abends für ein spannendes Lichtspektakel sorgen.
- Aufregende Mittelmeer-Routen: Die MSC World Asia wird einige der faszinierendsten Ziele im Mittelmeer anlaufen. Ab dem 4. Dezember 2026 macht das Schiff während der Wintersaison 2026/27 auf 7-Nächte Kreuzfahrten Halt in Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Genua, Civitavecchia für Rom, Messina (Italien) und Valletta (Malta). Während der Sommersaison 2027 werden Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Messina und Valletta auf dem Programm stehen.
- NEU! The Spiral @ Tree of Life: Mit einer Länge von 81,3 Metern ist The Spiral @ Tree of Life die längste Trockenrutsche auf See. Gäste rutschen innerhalb weniger Sekunden über zwölf Decks nach unten. Das auffällige architektonische Feature ist von den Bäumen der berühmten Gardens by the Bay in Singapur inspiriert und fügt sich nahtlos in die von Asien inspirierten Designelemente des Schiffes ein.
- NEU! Pan-Asian Street Food: Dieses lebendige Restaurant mit eigener Bar und einladender Außenterrasse bietet ein kulinarisches Erlebnis, sowohl zum Verzehr vor Ort als auch zum Mitnehmen. Mit Fokus auf südostasiatische Küche, darunter Gerichte aus Singapur, Thailand, Laos, Hongkong, Vietnam und Indonesien, entführt das neue Spezialitätenrestaurant die Gäste auf eine geschmackliche Reise, wie sie bisher auf See noch nie geboten wurde.
- Top Deck Family Fun – The Harbour & The Clubhouse:
- NEUES DESIGN! The Harbour: Mit einem eleganten neuen Design bietet The Harbour einen revolutionären Outdoor-Park im Family Aventura-Bereich, in dem Familien gemeinsam spielen, Snacks genießen und Sonne tanken können. Auch The Cliffhanger, eine aufregende Über-Wasser-Schaukel 50 Meter über dem Meer sowie ein spannender Hochseilgarten, ein Aquapark, ein eigener Kinderspielplatz und The Harbour Bar & Bites, mit einer Auswahl an inkludierten Snacks, sind Teil von The Harbour.
- NEU! The Clubhouse: The Clubhouse ist eine vielseitige Location, die sowohl spielerische Momente des Zusammenseins für Kinder und Erwachsene als auch Entertainment am Abend in geselliger Atmosphäre bietet. Dieser lebendige, retro-inspirierte Bereich bringt Familien für Spiele und kreative Aktivitäten zusammen. Mit einem spielerischen, zeitlosen Design werden unter anderem die LEGO® Family Zone, Autoscooter, Basketball, Tischtennis, Tischkicker und Rollschuhlaufen angeboten.
- All-Stars Sports Bar: Die MSC World Asia bietet das erste amerikanische Sports Bar-Konzept von MSC Cruises in Europa. Das Lokal schafft mit großen Bildschirmen, interaktiven Spielen und einer Außenterrasse mit Meerblick eine authentische Spieltag-Atmosphäre – ideal für Sportfans und Familientreffen. Gäste können bei einem Drink mit Freunden und Familie Spiele verfolgen und beliebte Bar-Gerichte sowie amerikanische Klassiker genießen.
- Die bisher größte Auswahl im MSC Yacht Club: Die MSC World Asia bietet sieben verschiedene Kabinenkategorien, darunter die luxuriöse neue Royal Maisonette Suite mit zwei Schlafzimmern für bis zu sechs Gäste, eine Owner‘s-Suite und Royal Suiten mit eigenem Whirlpool. Gäste genießen eine Vielzahl an Möglichkeiten in dem Schiff-im-Schiff-Konzept, wie etwa eine eigene Lounge, ein exklusives Restaurant, das Sonnendeck sowie 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service.
- Mehr als 40 Bars, Lounges und Restaurants: Gäste finden an Bord sechs Spezialitätenrestaurants, darunter beliebte Klassiker wie das Butcher’s Cut Steakhouse, Kaito Sushi & Teppanyaki und Hola! Tacos & Cantina, sowie neue Konzepte wie das Pan-Asian Street Food Spezialitätenrestaurant und weitere Fast-Casual-Optionen, die in naher Zukunft vorgestellt werden. Zu den beliebten Bars und Cafés zählen Sweet Temptations, das zu jeder Tageszeit süße Köstlichkeiten bietet, sowie das klassische britische Pub von MSC Cruises mit eigener Mikrobrauerei, in der die MSC Signature-Biere an Bord gebraut werden.
- Sieben Bereiche: Wie ihr Schwesterschiff MSC World America verfügt die MSC World Asia über sieben verschiedene Bereiche an Bord, jeder mit eigener Atmosphäre, Einrichtungen und Erlebnissen, die den Gästen helfen, sich auf dem Schiff zurechtzufinden und ihr individuelles Urlaubserlebnis zu gestalten. Dazu gehören: Family Aventura, Zen Area, Aqua Deck, The Terraces, Galleria, Promenade und der MSC Yacht Club.
- Mehr als 20 verschiedene Kabinentypen: Die MSC World Asia bietet eine unvergleichliche Auswahl an komfortablen Kabinen und Suiten für jeden Gast, von luxuriösen Suiten und Balkonkabinen mit spektakulärem Meerblick oder Blick auf die lebendige Promenade bis hin zu Familienkabinen (mit Verbindungstüren) und Innenkabinen für Alleinreisende.
- Das ultimative Wellness-Erlebnis: Die MSC World Asia schafft mit einer Vielzahl entspannender Anwendungen und Einrichtungen das ultimative Wellness-Erlebnis auf See. Dazu gehören das luxuriöse Aurea Spa mit umfassendem Massage- und Kosmetikbehandlungen, das Fitnessstudio powered by Technogym® mit beeindruckendem Meerblick, The Gentleman’s Barber, sieben Pools (darunter Zen-Pools im Heckbereich des Schiffes) sowie 13 Whirlpools.
- Internationale Unterhaltungsangebote rund um die Uhr: Die MSC World Asia präsentiert spektakuläre Bühnenshows und zahlreiche Entertainment-Locations für jeden Reisetyp. Darüber hinaus erwarten die Gäste Live-Musik, Spiele, Überraschungen und vieles mehr.