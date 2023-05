Schiffsunfall Eiserner Steg

Am 12.03.2023 rammt ein Schiff das Frankfurter Wahrzeichen Eiserner Steg. Die historische Brücke, die im Jahr 1868 erbaut wurde und seinerzeit durch Crowdfunding der Frankfurter Bürger finanziert wurde, hatte einen seiner größten Polizeieinsätze hinter sich. Ein Schiff hat sich am 12.03.2023 unter dem Wahrzeichen eingeklemmt. Das Wahrzeichen Eiserner Steg wurde daraufhin evakuiert. Ein Polizeiboot und die Flussfeuerwehr sind mit einem Schiff ausgerückt um die Unfallstelle zu sichern. Gutachter haben daraufhin das Baudenkmal, welches für seiner Liebesschlösser und seine einzigartige Silhouette bei Touristen bliebt ist inspiziert und oberflächliche Schäden festgestellt. Das Schiff hatte einen kapitalen Blechschaden am Schornstein, bzw. Abgasrohr. Passagiere, das Gewässer Main und das Schiff waren zu keiner Zeit einer Gefährdung ausgesetzt, so die ersten Erkenntnisse.Das Schiff konnte sich aus eigener Kraft befreien, nachdem mit den Einsatzkräften und dem Havarie-Kommando des Wasser und Schifffahrtsamt Aschaffenburg festgelegt wurden, die Ballasttanks im Heck des Schiffs zu fluten, um die erforderliche Durchfahrtshöhe zu erreichen.Ursache für die Kollision war eine fehlerhafte Berechnung durch den Schiffsführer. Das Schiff war leichter und die Wasserhöhe war gleichzeitig höher als bei der Hinfahrt flussaufwärts, was durch Niederschlag oder Schleusentätigkeiten verursacht sein kann. Ein Grund könnte aber auch sein, dass mehrere Tonnen Treibstoff weniger an Bord waren, das mehrere hundert Passagiere das Schiff bereits verlassen haben oder das große Mengen an Grauwasser und Schwarzwasser an einem der besonders preiswerten Standorte, wie Offenbach oder Hanau, abgepumpt wurden. Somit wäre der Auftrieb höher und häufig sind es mehrere Faktoren die gleichzeitig zusammenkommen, so vermutet der Reeder Captain Franky, der in Frankfurt am Main eine Reederei, die MS Partyboot Deutschland GmbH , betreibt.Entwarnung gaben die Einsatzkräfte via soziale Netzwerke mit sichtlicher Erleichterung, da keine Personenschäden und keine dauerhafte Sperrung des Eisernen Stegs eingetreten sind.