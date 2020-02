smartmobil.de stockt Datenvolumen auf und reduziert den Preis

Die Mobilfunkmarke smartmobil.de erhöht das Datenvolumen im Tarif LTE 5 GB um weitere 20 Prozent und verknüpft dies mit einer Preisreduzierung von über 13 Prozent. So stellt smartmobil.de im Tarif LTE 5 GB nicht nur ein, sondern ab sofort zwei GB zusätzliches Datenvolumen bereit. Dem Nutzer stehen damit monatlich 7 GB Internetvolumen mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s für 12,99 EUR anstatt bisher 14,99 EUR zur Verfügung. Zusätzlich im Tarif enthalten ist eine Doppel-Flatrate für Telefonie und SMS.Ein Wechsel der Rufnummer zu smartmobil.de wird zudem belohnt. So erhält jeder Neukunde einen Wechselbonus in Höhe von 25 Euro.Weitere Informationen unter www.smartmobil.de