Pressemitteilung BoxID: 770471 (Drillisch Online GmbH)

sim.de gewährt bei LTE-Tarif 3 Gratismonate

Bis zu 45 EUR sparen Neukunden der Marke sim.de beim Tarif LTE All 6 GB. So beinhaltet der Tarif LTE All 6 GB im Rahmen einer kurzfristigen Aktion drei Gratis-Monate. Der Tarif mit einem monatlichen LTE-Datenvolumen von 6 GB und einer Allnet-Flat für SMS und Telefonie steht ansonsten für 14,99 EUR monatlich bereit. Das Mitbringen der Telefonnummer von einem anderen Provider wird zudem mit 10 EUR belohnt. Die Aktion ist befristet und gilt bis einschließlich 11. Oktober 2019.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (