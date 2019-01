TV-Kampagnen für smartmobil.de und yourfone

03.01.19

Drillisch Online hat für seine wichtigsten Mobilfunk-Marken smartmobil.de und yourfone eine TV-Werbekampagne gestartet. Beide Marken wurden in den vergangenen Wochen neu positioniert und stellen in der aktuellen Kampagne ihre USPs in den Mittelpunkt.



yourfone, der neue, innovative Handy-Discounter, präsentiert unter dem Titel „yourfone. your deal.“ ein aktuelles Smartphone kombiniert mit einem LTE-Tarif zu besonders günstigen Konditionen. Im Spot erklärt der Presenter unter dem Motto ‚die besten Smartphones für wenig Geld‘ das Erfolgsprinzip von yourfone und wie der Kunde von den einzigartigen Deals profitiert.



Beim Handy-Deal, der am ersten Weihnachtsfeiertag erstmalig im TV beworben wird, stellt yourfone das Smartphone Huawei P20 Lite für 0,- EUR Einmalzahlung zusammen mit einer Flatrate für Telefonie- und Internet sowie LTE ab 6,99 EUR monatlich bereit. Gegenüber der UVP des Herstellers HUAWEI in Höhe von 369,-- EUR spart der Kunde beim aktuellen Deal der Woche 261,-- EUR über die gesamte zweijährige Laufzeit.



smartmobil.de hebt seine neue Markenpositionierung „einfach, klar und innovativ“ hervor. Die Marke steht ab sofort für einen neuen, anderen Mobilfunk. Dabei setzt smartmobil.de auf ein Novum: Die LTE-Tarife sind nach dem ersten Monat täglich kündbar.



Im Spot wird das traditionelle Abo-Modell aufgegriffen. Dieses ist bequem und birgt eine ganze Reihe von Vorteilen. Will man eine Leistung allerdings nicht mehr in Anspruch nehmen, greifen meist automatische Verlängerungen, wenn der Kündigungstermin gerade verstrichen ist. smartmobil.de macht damit Schluss und bietet dem Kunden größtmögliche Flexibilität.



Im TV-Spot wischt der Presenter eine 24 als Symbol für die weitverbreitete monatliche Dauer von Laufzeitverträgen beiseite. smartmobil.de bietet stattdessen „super günstige Handyverträge, die du täglich kündigen kannst“, so der Presenter.



Der täglich kündbare Tarif LTE 3 GB beinhaltet neben dem namensgebenden Datenvolumen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS für monatlich 9,99 Euro.



Die Konzeption für beide Spots entstand Inhouse. Media wurde umgesetzt von A1 Marketing.



Die Umsetzung des smartmobil.de-Spots realisierte Senproductions aus München. Für yourfone erfolgte die Produktion durch Panda Pictures.

