200 EUR Preisvorteil für kurze Zeit: yourfone bietet neues LG Smartphone mit zwei Displays und LTE ab 33,99 EUR monatlich

Ab sofort bietet der Handy-Discounter yourfone das neue Smartphone von LG mit doppeltem Display ab 33,99 EUR monatlich an. Zudem erhalten Kunden bei einem Vertragsabschluss für das neue LG G8x ThinQ Dual Screen für begrenzte Zeit einen Preisvorteil von 200 EUR. Die zwei Displays des neuen LG Handys messen jeweils 6,4 Zoll. Multitasking wird mit diesem Smartphone erstmals auch Realität. Die Handy-Displays sind dabei flexibel einsetzbar, da der zweite Bildschirm bei Bedarf jederzeit abgenommen bzw. wieder angesteckt werden kann. yourfone bietet das neue Gerät von LG in Kombination mit leistungsstarken LTE-Tarifen ab sofort für eine Einmalzahlung von 0 EUR an. Der 200 EUR - Preisvorteil gilt für Vertragsabschlüsse bis einschließlich 23. November 2019.Das neue LG G8x ThinQ Dual Screen mit zwei Bildschirmen steht bei yourfone in vier unterschiedlichen LTE-Tarifvarianten inklusive Telefonie-Flat und einem Internetvolumen zwischen 1 GB und 10 GB bereit. Für den Einstieg empfiehlt sich die Kombination aus dem Tarif LTE 1 GB und dem Smartphone für 33,99 EUR pro Monat (ab dem 13. Monat für 38,99 EUR). Mehr LTE-Datenvolumen bietet der LTE 3 GB, der zusammen mit dem LG G8x ThinQ Dual Screen für monatlich 34,99 EUR verfügbar ist (ab dem 13. Monat für 40,99 EUR). Der Tarif LTE 5 GB ist im ersten Jahr gemeinsam mit dem Endgerät für monatlich 35,99 EUR zu haben, danach für 45,99 EUR. Intensive Nutzer erhalten das neue Smartphone im Bundle mit dem LTE 10 GB für zunächst 42,99 EUR pro Monat. Ab dem zweiten Jahr beträgt der monatliche Preis 52,99 EUR.Das LG G8x ThinQ Dual Screen, das auf der IFA im September erstmals präsentiert worden ist, hat Experten und Besucher der Messe gleichermaßen überzeugt. Die zwei Displays, von denen eines optional verwendet werden kann, bieten einen erheblichen Komfortgewinn für unterschiedlichste Anwendungen. Das sich stetig größerer Beliebtheit erfreuende Handy Gaming ist praktikabler, da auf einem Bildschirm das Spiel dargestellt wird und über das andere Display die Controller bedient werden. Auch für weitere Entertainment Angebote wie Videostreaming oder das Arbeiten am Smartphone wird durch die Displayfläche von zweimal 6,4 Zoll angenehmer. Die Ausstattung des LG G8x ThinQ Dual Screen ist einem Flaggschiff Modell entsprechend. Für die Performance sorgt ein Snapdragon Octa-CoreProzessor mit 2,84 GHz und 6 GB RAM. Das OLED Display hat jeweils eine Auflösung von 2.340 x 1080 Pixel. Die Dual-Kamera, eine Standard-Hauptkamera sowie eine Weitwinkelkamera, liefern 12 und 13 Megapixel. Die Weitwinkelkamera bietet zudem einen Fokus von 136 Grad. Satte 32 Megapixel bietet die Selfie-Kamera. Der Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh verspricht eine lange Laufzeit. Der interne Speicher beträgt 128 GB. Dieser ist mittels einer microSD-Speicherkarte auf bis zu 2 Terabyte erweiterbar.Zum Erhalt des Preisvorteils in Höhe von 200 EUR ist eine Registrierung www.aktionspromotion.de/LG/G8X notwendig. Der Registrierungszeitraum ist vom 01. bis 30. November 2019.Weitere Informationen unter www.yourfone.de