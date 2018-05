Mega-Panne bei der Schufa: Verbraucher haben wohl falsche Bewertung erhalten

Sie ist gefürchtet und kann viel Ärger bringen. Die Schufa entscheidet in vielen Fällen, ob Verbraucher eine Kreditkarte, eine Finanzierung oder den Schlüssel für eine neue Mietwohnung bekommen. Jetzt stellt sich heraus: In Einzelfällen erhielten in der Vergangenheit eine schlechte Bonitätsinformation – und das nur wegen einer technischen Panne.



MPH Legal Services, Rechtsanwalt Dr. Martin Heinzelmann, LL.M., vertritt Schufa-Betroffene gegenüber der Schufa Holding.

