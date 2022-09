Vermieter überglücklich: Mi01 GPS-Tracker ortet gestohlenes Wohnmobil in Bulgarien

häufen sich. In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl von Diebstahldelikten bei Wohnmobilen allein in Deutschland um 20% an. Die Diebe gehen immer cleverer vor, doch im folgenden Fall hatten diese wohl nicht mit demgerechnet.Der Camper wurde am Vormittag des 23.07.2022 in einer Mietstation in Rheinland-Pfalz durch zwei Privatpersonen aus NRW für sieben Tage gemietet. Die vorgelegten Dokumente wurden sorgfältig geprüft und es ergaben sich keinerlei Zweifel an ihrer Echtheit. Die Mieter gaben an, im Mietfahrzeug mit der Familie nach Kroatien fahren zu wollen.Dersendete zunächst in einem festgelegten Intervall von 12h zuverlässig die aktuellen Standortsignale des Wohnmobils. Gut versteckt im Wohnmobil ist derfür einen Scanner so gut wie unauffindbar. Unbemerkt sendete der GPS-Sender in den ersten beiden Tagen die Koordinaten aus dem Heimatort der Mieter in Deutschland. Kein Grund zur Beunruhigung, alles so weit wie angegeben.Sebastian M. wurde jedoch misstrauisch als nach 3 Tagen über die Smartphone App die im Vorfeld eingerichteteanschlug und er plötzlich Standortdaten außerhalb Kroatiens empfing.Das Fahrzeug hatte entgegen der Absprache mit dem Mieter unerlaubt die serbische Grenze überfahren und befand sich auf Weiterfahrt in südöstlicher Richtung. Aus Angst vor Diebstahl reagierte Sebastian M. sofort und reduzierte in derdas Trackingintervall von 12h auf 4h. Weitere GPS-Signale bestätigten die Befürchtung, dass der Camper unerwünscht nach Bulgarien weiterfuhr. Jetzt war schnelles Handeln gefragt! Auf Anraten des Serviceteams von Moving Intelligence kontaktierte der Bestohlene direkt die örtliche Polizei, die von da an übernahm.Mit Hilfe derkonnte die alarmierte bulgarische Polizei schnell und zielgerichtet zugreifen. Als die Polizei das Fahrzeug auf einem verschlossenen Werkstattgelände in der Nähe von Sofia auffand, wurde bereits damit begonnen, Teile vom Campingfahrzeug zu entfernen. Das Navi wurde ausgebaut, alle beweglichen Gegenstände, das Kennzeichen, alle Aufkleber sowie die Typenschilder ausgetauscht und das Wohnmobil für einevorbereitet. Der GPS-Tracker blieb jedoch bis zum Ende unentdeckt und sendete weiterhin genauste Positionsdaten. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Polizei konnten weitere gestohlene Fahrzeuge am Fundort sichergestellt werden. Die Polizei geht von einer größeren kriminellen Bande aus, die gestohlene Fahrzeuge durch Europa schleusen und Diebesgut professionell ins Ausland verkaufen. Die verhafteten Personen sitzen nun in Untersuchungshaft und warten auf eine Verurteilung.Die leitendende Polizeibeamtin sagte der örtlichen Presse:Der Wohnmobileigentümer Sebastian M. war überglücklich über den erfolgreichen Polizeieinsatz und konnte sein Fahrzeug bereits nach wenigen Tagen erleichtert in Empfang nehmen und zurück in die Heimat chauffieren.Zitat Sebastian M.:Mi-Security Produkte wie der autarke Mi01 GPS-Sender oder der Mi50 GPS-Tracker kombinierbar mit einer elektronischen Wegfahrsperre bieten doppelten Schutz vor Diebstahl Ihres Reisemobils.Der Support von Moving Intelligence hilft Ihnen unter Tel.: 030-762 39 00-20 gerne weiter, so starten Sie unbekümmert in den Urlaub.