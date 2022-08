Moving Intelligence zeigt aktuelle Anzahl von Wohnmobil-Diebstählen auf

Reisen mit Wohnmobil oder Caravan werden immer beliebter. Laut den Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden im Segment der Wohnmobile innerhalb der vergangenen drei Jahreregistriert. Besonders während der Pandemiejahre wurden mobile Campingurlaube immer beliebter. Das Reisen „in den eigenen vier Wänden“ sorgte für Freiheit und Sicherheit abseits des herkömmlichen Tourismus.Doch die steigenden Anschaffungspreise und das knappe Angebot wecken Begehrlichkeiten.undvon Wohnmobilen gehören mittlerweile leider zum Alltag und vermiesen Camping-Fans immer häufiger die lang ersehnten Urlaubsfreuden. Egal ob auf Reisen, vor der Haustür oder im Winterquartier – vor gut organisierten und professionell ausgerüsteten Diebesbanden ist kein Wohnmobil sicher.Allein in den Jahren zwischen 2017 und 2020 ist die Anzahl von gestohlenen Campingfahrzeugen nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. um rund 18% gestiegen. Aus Sicht des Unternehmens Moving Intelligence sindpro Jahr allein in Deutschland deutlich zu viel. Denn selbst wenn die Versicherung einspringt, entsteht den Eigentümern häufig ein herber finanzieller Verlust.Mit dem Wohnmobil gehen emotionale Erinnerungen, persönliche Gegenstände und vielleicht sogar der nächste Urlaub verloren. Aus diesem Grund empfiehltWohnmobilbesitzern den Einsatz einfacher und zugleich effektiver GPS-Sicherheitssysteme zur Absicherung ihrer Reisemobile.Zur besseren Visualisierung entstand die Idee, die blanken Zahlen der Statistiken auf der Firmenwebseite plastischer darzustellen. Moving Intelligence durchsucht dazu regelmäßig dutzende Webseiten, Social Media-Gruppen und die Presseportale der Landespolizeien nach frei zugänglichen Informationen über gestohlene Camper Van, Wohnmobile oder Wohnanhänger. Jede Diebstahlmeldung wird postleitzahlengenau recherchiert und als Koordinate auf der Karte verortet. Beim Klick auf die Kartenmarker werden jeweils auch das Fabrikat des gestohlenen Fahrzeugs und der Link zur Original-Diebstahlmeldung angezeigt. Als sogenanntezeigt die Karte eindrucksvoll die besonders von Wohnmobildiebstahl betroffenen Regionen. Laut den aktuellen Diebstahlzahlen liegtmit den meisten Diebstahlfällen im Jahr 2022 auf Rang 1 gefolgt vonauf Platz 2 undauf dem dritten Rang. Da nicht zu jedem Fall eines gestohlenen Wohnmobils eine Pressemitteilung oder ein Social-Media-Beitrag erscheint, schätzt Moving Intelligence diebei den Wohnmobilen auf. Ausreichend für eine adäquate Abbildung der Diebstahlschwerpunkte und Fallzahlen aus den vergangenen Monaten.Die Diebstahlhäufigkeit auf der Karte wirkt auf den ersten Blick erschreckend. Doch Wohnmobilisten sollten wissen, dass effektiver Diebstahlschutz weder aufwendig noch teuer sein muss. Elektronische, wie sie z. B. von Moving Intelligence entwickelt und vertrieben werden, werden unauffällig im Fahrzeug installiert, ohne dass Veränderungen am Wohnmobil vorgenommen werden müssen.Dabei werden grundsätzlich zwei verschiedene Lösungen angeboten: Zum einen sorgt dieMiBlock dafür, dass das Reisegefährt weder gestartet noch unbefugt entfernt werden kann. Zum anderen können gestohlene Fahrzeuge, z. B. mit dem autarken Mi01 GPS-Tracker für Wohnmobile , sicher und schnell wiedergefunden werden. Gesteuert werden die Module über ein zentrales Onlineportal und der dazugehörigen App., das zur niederländischengehört, baut aktuell ein dichtes Netz aus Händlern und Einbauwerkstätten auf, um Kunden das bestmögliche Qualitäts- und Serviceerlebnis zu garantieren. Wohnmobilbesitzer können sich untermelden, um sich individuell beraten zu lassen und die passende Lösung für ihr Wohnmobil oder den Händler in ihrer Nähe zu finden.Interessierten Wohnmobil-Fans, Fachmagazinen, Webseiten- oder Blogbetreibern bietet Moving Intelligence auf Anfrage gernzu weiteren Details der Statistik wie z. B. Aufschlüsselung nach Bundesland oder Hersteller.