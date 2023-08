Moving Intelligence: Zunahme bei Autodiebstählen 2022 – Eine Analyse der aktuellen Entwicklung

Ein spürbarer Anstieg bei entwendeten und dauerhaft verlorenen Fahrzeugen

Kriminelle Gruppen erzielen hohe Gewinne durch den Verkauf von gestohlenen Fahrzeugteilen

Es zeigt sich eine Zunahme an Fahrzeugentwendungen mit Hilfe moderner technischer Hilfsmittel

Bewusstsein: Seien Sie immer der Umgebung bewusst, in der Sie parken. Wenn ein Ort unsicher erscheint oder Sie ein ungutes Gefühl haben, suchen Sie nach einem anderen Parkplatz. Persönliche Daten: Lassen Sie keine persönlichen Dokumente oder Informationen im Auto liegen, die einen Dieb darauf hinweisen könnten, wo Sie wohnen oder wie er Sie kontaktieren kann. Zweitschlüssel: Bewahren Sie keinen Zweitschlüssel im oder am Auto auf. Einige Diebe suchen gezielt nach versteckten Schlüsseln. Fenster und Türen: Schließen Sie immer alle Fenster und Türen, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Ein offenes Fenster oder eine offene Tür ist eine Einladung für Diebe. Wertgegenstände: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen. Das kann potenzielle Diebe anlocken. Parken: Parken Sie immer an gut beleuchteten und belebten Orten. In einer Garage zu parken ist ideal, aber wenn das nicht möglich ist, wählen Sie einen Ort, der für Passanten und andere Fahrer gut sichtbar ist. Wegfahrsperre: Moderne Autos sind oft mit einer elektronischen Wegfahrsperre ausgestattet, die das Starten des Motors ohne den richtigen Schlüssel verhindert. Lenkradsperre: Eine sichtbare Lenkradsperre kann abschreckend wirken, da sie den Diebstahl erschwert und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Auto GPS-Tracker: Ein GPS-Tracker für Autos kann helfen, Ihr Fahrzeug im Falle eines Diebstahls zu orten. Einige moderne Tracker senden sogar Benachrichtigungen an Ihr Smartphone, wenn dein Auto bewegt wird. Alarmanlagen: Ein lautes Alarmsignal kann Diebe abschrecken und Aufmerksamkeit auf das Fahrzeug ziehen. Alarmanlagen können auch mit dem GPS-Tracker oder deinem Smartphone verbunden werden, um dir bei unerwünschten Bewegungen Benachrichtigungen zu senden. Auf dem Laufenden bleiben: Informieren Sie sich über neueste Technologien und Trends im Bereich des Autodiebstahlschutzes.

Keine versteckten Kosten: Einmal installieren und Ruhe genießen, ohne zusätzliche monatliche Gebühren.

Leistungsstark gegen Diebe: Durch Intervallortung kaum aufzuspüren

Immer verbunden: Überwachen Sie die Position Ihres Autos mit der MiApp.

Überwachen Sie die Position Ihres Autos mit der MiApp. Maximale Ausdauer: Der Tracker meldet sich zuverlässig alle 24 Stunden und bei Bedarf sogar häufiger.

Die KFZ-Kriminalität in Deutschland zeigt für das Jahr 2022 alarmierende Zahlen. Ein signifikanter Anstieg bei Auto Diebstahl-Fahndungsnotierungen und dauerhaft abhandengekommenen Pkws lässt aufhorchen und fordert verstärkte Aufmerksamkeit.Laut der Auto Diebstahl Statistik haben die Pkw-Fahndungsnotierungen im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 30,3% zugenommen und erreichen die Zahl von 40.315. Darunter sind dauerhaft abhandengekommene Pkw um 19,6% auf 14.611 gestiegen. Ebenso besorgniserregend ist der Anstieg von Unterschlagungen um 9,4% auf 2.384.Besonders betroffen von den Autodiebstählen waren namhafte Hersteller. Bei nahezu allen zeigte sich ein Anstieg der gestohlenen Pkw. Besonders belastet sind Hersteller wie Jeep, mit einem Anstieg von fast 66% im Vergleich zum Vorjahr, und Land Rover, der nahezu gleichbleibende Zahlen aufweist. Des Weiteren gehört Porsche, Mazda, Mitsubishi, Audi, Toyota, Renault, Fiat, Hyundai, BMW, Citroen, Mercedes, Nissan und Kia zu den am stärksten betroffenen Marken.Die meistgeklauten Modelle des Jahres 2022 waren der Toyota RAV4 mit 465 Diebstählen, gefolgt vom VW Polo mit 297 entwendeten Fahrzeugen und dem VW Golf mit 290 Diebstählen.Regional gesehen sind die Bundesländer Berlin, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg besonders betroffen, wobei in den meisten Ländern ein Anstieg von mindestens 20% zu verzeichnen ist.In Bezug auf Absatzmärkte und Transportrouten stellt Osteuropa, insbesondere Polen, eine wichtige Ziel- und Transitregion für gestohlene deutsche Pkw dar. Des Weiteren werden Fahrzeuge über Land oder Seeweg in den Nahen oder Mittleren Osten transportiert. Häfen wie Antwerpen, Rotterdam, Hamburg und Bremerhaven dienen als Ausgangspunkte für diese Seewegtransporte.Angesichts der alarmierenden Zahlen 2022 gewinnt der Autodiebstahlschutz an Bedeutung. Ein bewusstes Parkverhalten, etwa das Abstellen des Autos an gut beleuchteten und überwachten Orten, kann das Risiko eines Autodiebstahls erheblich senken. Zudem sollte man Wertgegenstände niemals sichtbar im Auto zurücklassen.Mechanische Wegfahrsperren, etwa Lenkradschlösser oder Gangschaltblockaden, dienen als effektive Hindernisse gegen potenzielle Diebe. Einen technologischen Fortschritt in der Diebstahlsicherung stellt das GPS-Tracking dar. Mit modernen Trackern kann der Fahrzeughalter den Standort seines Autos in Echtzeit verfolgen. Dies kann maßgeblich zur schnellen Auffindung des Fahrzeugs im Falle eines Autodiebstahls beitragen.Ein bewusster Umgang mit diesen Präventionsmaßnahmen kann dazu führen, dass Ihr Fahrzeug nicht zur nächsten Auto Diebstahl Statistik gehört. Es ist dringend angeraten, in diese Sicherheitsvorkehrungen zu investieren und so unerwünschten Zugriffen vorzubeugen.Für detaillierte Informationen und weiterführende Statistiken besuchen Sie bitte den Bericht des BKA Mit diesen 11 Tipps können Sie Autodiebstahl vorbeugen, ihn verhindern oder ihr Auto wiederfinden.Mit dem Mi04 GPS-Tracker sind Sie bestens gewappnet gegen Langfinger. Batteriebetrieben und unauffällig sorgt der Auto GPS-Tracker dafür, dass Sie Ihren Wagen europaweit wiederfinden können.Und wenn das Unglaubliche passiert? Die 24/7 Notrufzentrale von Moving Intelligence ist sofort zur Stelle, bietet Unterstützung und wertvolle Beratung. Während Parkkrallen und Zusatzschlösser nur einen zeitlichen Schutz bieten können, stellt der Mi04 GPS-Tracker sicher, dass Ihr Auto immer dort hinfindet, wo es hingehört: Zu Ihnen.