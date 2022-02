Starke Netzwerkpartner

„Sport verbindet“ – darüber herrscht allgemeine Einigkeit. In einer Zeit, welche für viele ehrenamtliche Vereine, aktive Sportler oder auch unterschiedliche Unternehmen, eine schwierige war, ist es wichtig, auf starke Partner bauen zu können.Das nahmen die Motorsport Arena Oschersleben und Marius Sowieslo, ehemaliger Kapitän des 1. FC Magdeburg zum Anlass, um sich über das Sportlernetzwerk „Samforcity“ zu verknüpfen. Am Freitag, den 11. März war es so weit und beide Partner besiegelten per Unterschrift die Zusammenarbeit. „Ich habe dieses Netzwerk im Jahr 2014 gegründet, um genau solche Synergien zwischen Sportlern, Sportstätten und Fans zu schaffen. Sport soll für alle eine Plattform sein, um sich selbst zu verwirklichen und weiter zu entwickeln“, so Marius Sowieslo, der Gründer von Samforcity.Die Motorsport Arena Oschersleben ist ab sofort einer der Hauptsponsoren. Mitglieder von Samforcity erhalten dabei mit der Clubkarte im hauseigenen Arena Diner einen Rabatt von 10% auf ihr Essen. Aktive Sportler und Netzwerkpartner können zu vergünstigten Konditionen ein Fahrsicherheitstraining absolvieren, um zukünftig noch sicherer mit der Sportmannschaft zu den Spielen und Wettbewerben zu gelangen.„Wir freuen uns durch die Kooperation zudem auf zahlreiche Sportler, welche uns in unserem Jubiläumsjahr hier in der Motorsport Arena besuchen kommen“, sagt Tino Flügel, Geschäftsführer der Arena.Erste gemeinsame Aktionen mit dem Sportlernetzwerk sind am 2. und 3. April zum Arena Autofrühling geplant. Hier werden die Gäste bei freiem Eintritt am Sonntag der Veranstaltung Autogrammkarten verschiedener Sportler erhalten können. Auch ein kleiner sportlicher Wettbewerb nach dem Motto „Schlag den Sportler“, wobei Fans gegen ihre Idole antreten können, ist hier in Planung.Weitere Informationen zum Jahresprogramm des Jubiläumsjahres findet man unter: www.motorsportarena.com