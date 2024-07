Sportliche Partnerschaft zwischen den SBB Baskets und der Motorsport Arena Oschersleben

Seit Juni 2024 besteht nun die neue Partnerschaft zwischen den SBB Baskets Wolmirstedt und der Motorsport Arena Oschersleben. Die Idee entstand bei einer Netzwerkveranstaltung des SamforCity Börde und es wurde schnell klar, dass Sport eine starke verbindende Kraft hat. „Wir starten rasant in eine neue Partnerschaft war die Idee - so entstand diese vielversprechende Kooperation“, erinnert sich Alexandra Werner, Pressesprecherin der Motorsport Arena Oschersleben. Key Account Manager Patrick Sachs war beim vergangenen After Work Driving in der Arena mit dabei und durfte selbst als Beifahrer in einem Rennwagen Platz nehmen, um diese Idee in die Realität umzusetzen.



Für die Zukunft sind zahlreiche gemeinsame Projekte geplant. Die Motorsport Arena wird bei Spielen der SBB Baskets präsent sein und plant eine besondere Aktion zur Weihnachtszeit beim traditionellen Spiel kurz vor Weihnachten.



Die Spieler der SBB Baskets werden auch bei der NASCAR Whelen Euro Series vom 20. bis 22. September vor Ort sein. „Ein mobiler Korb wird neben der Siegerehrung platziert, sodass die Spieler ihr Talent unter Beweis stellen können und Besucher sich einfach mal ausprobieren“, beschreibt Cindy Rössel, Geschäftsführerin der SBB Baskets die Aktionen zur ersten gemeinsamen Großveranstaltung. Auf der Showbühne wird es zudem eine Vorstellung der neuen Saison und des Teams geben.



Aktuell spielen die SBB Baskets in der Barmer 2. Basketball Bundesliga Pro B Nord. Ihr Ziel ist es jedoch, bis 2030 zu einer Erstliga-Organisation aufzusteigen.



„Um diesen Traum zu verwirklichen, brauchen wir genau diese Netzwerke und Partner, welche für den Sport brennen. Mit vielen Projekten, bei welchen ein großer Fokus auf der Kinder- und Jugendarbeit liegt, möchten wir Schritt für Schritt den Weg zur #Vision2030 nehmen. Diese Initiativen sollen es sowohl Unternehmen als auch Fans ermöglichen, den Weg der Mannschaft zu unterstützen und ein breites Netzwerk aufzubauen“, erläutert Cindy Rössel.



Die Motorsport Arena Oschersleben möchte als Partner aktiv zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen. Zusätzlich sind Aktionen wie „Sicher zum Spiel und zurück“ mit speziellen Fahrsicherheitstrainings in Planung, um die Mannschaft auch außerhalb des Platzes abzusichern.



Diese Partnerschaft verspricht nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch eine Bereicherung für alle Beteiligten und Fans.



Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele spannende gemeinsame Projekte.

