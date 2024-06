Sportlich und schick wird es beim Fast Car Festival

Die motorsportliche Tuning-Szene trifft sich vom 14. bis 16. Juni in der Motorsport Arena Oschersleben zum Fast Car Festival. Höhepunkte der Veranstaltung sind die 1/8 Meile, die German Time Attack Masters, ein Lauf des Norddeutschen ADAC Tourenwagen Cups (NATC). Bei einem Sprintrennen wird den Besuchern ein offizieller Gridwalk ermöglicht, um ganz nah an das Renngeschehen zu gelangen, bevor die 40 gemeldeten Fahrzeuge in ihre 30 Minuten Renndistanz starten.Auch die AvD Drift Championship wird auf die Strecke gehen – hier zeigen Driftkünstler ihr Können und bringen sowohl sich als auch ihre Fahrzeuge an die Grenze des technisch Machbaren. Besucher haben die seltene Gelegenheit, als Beifahrer in einem Driftfahrzeug Platz zu nehmen und die Faszination des Driftsports hautnah zu erleben.„Uns ist es sehr wichtig mit dem Event-Konzept wieder mehr junge Menschen an den Motorsport heranzuführen und Alternativen für den Einstieg in den professionellen Motorsport zu ermöglichen.“, erläutert Sophie Haller, Projektleiterin des Fast Car Festivals das Konzept. Auch auf der eigenen Showbühne im Fahrerlager wird es hier verschiedene Workshops, Autogrammstunde und Interviewrunden geben.Ein weiteres Highlight wird der Show&Shine Contest sein. In der Tuning-Area haben die Teilnehmer die Möglichkeit ihre individuell gestalteten Fahrzeuge zu präsentieren. Folglich werden diese von einer professionellen Jury bewertet und mit einem entsprechenden Pokal belohnt.Um das Festival-Erlebnis abzurunden, wird das Infield der Arena in einen Zeltplatz umgewandelt. So können die Besucher ihr Wohnzimmer für ein Wochenende in die Mitte einer Rennstrecke verlegen und das besondere Ambiente genießen.Im Fahrerlager abseits der Strecke befinden sich weitere Attraktionen wie die Händlermeile oder eine Open Air Party am Freitag- und Samstagabend mit verschiedenen DJ´s. Auch an die Fußballfans wurde gedacht: Auf einer großen Leinwand wird das EM-Auftaktspiel - Deutschland gegen Schottland - übertragen. Zudem können sich Motorsportfans freuen, denn ab Samstagnachmittag wird das 24-Stunden-Rennen von Le Mans live übertragen.Das Fast Car Festival verspricht ein abwechslungsreiches Wochenende voller Adrenalin, beeindruckender Fahrzeuge und jeder Menge Action.Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 20 Euro und Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben kostenlosen Zugang zur Veranstaltung. Weitere Informationen gibt es unter: www.fast-car-festival.de/