Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben

Am 2. und 3. Oktober findet das Seitenwagen Festival in der Motorsport Arena Oschersleben statt. An den Start gehen ausschließlich Seitenwagen-Motorsportklassen, wie die IDM Sidecar, Sidecar Trophy und als absolutes Highlight die Sidecar WM mit einem offiziellen Lauf zur Weltmeisterschaft.Aus der vorläufigen Nennliste der FIM Sidecar World Championship geht hervor, dass die Motorsport Arena sechzehn Weltmeisterschaftsgespanne aus sechs Nationen an diesem Rennsportwochenende begrüßen kann. Auch die anderen Serien trumpfen mit vollen Fahrerfeldern auf.Ergänzt wird das Programm auf der Strecke durch freie Fahrten historischer Gespanne – auch hier haben sich bereits über 50 Teilnehmer registriert, um den Zuschauern tolle Demonstrationsfahrten zu bieten.Noch dazu finden Samstagabend die Rock & Metal Dayz lite mit der Band Blacksmith statt. Der Verein M.A.D.E. for Kids e.V. setzt sich in gewohnt rockiger Art und Weise für die Unterstützung der Kinderkrebshilfe ein.Tickets für das Veranstaltungswochenende gibt es bereits ab einem Preis von 10,00 Euro über den Shop der Motorsport Arena Oschersleben oder an der Tageskasse.Zu beachten ist die 3G-Regel: geimpft, genesen, getestet. Ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen.In der Woche darauf feiert die Motorsport Arena Oschersleben mit dem Herbstglühen am 10. Oktober dann den finalen Jahresabschluss, bevor es langsam in die Winterpause geht.Ein Oldtimertrackday, die Bodezielfahrt des MSC Oschersleben und Traktorpulling „TreckerTreck“ der Firma Blunk werden hier Bestandteil der Veranstaltung sein. Mehr Informationen gibt es unter www.motorsportarena.com