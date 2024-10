Saisonabschluss für die ganze Region beim Herbstglühen

Die Motorsport Arena Oschersleben lädt ein zum großen Saisonabschluss 2024, so gibt es am 13. Oktober beim Herbstglühen wieder ein buntes Programm für die ganze Familie zu erleben.Ab 11 Uhr beginnt der Bikergottesdienst gemeinsam mit dem evangelischen Pfarramt Oschersleben und den ev. Kirchengemeinden Oschersleben, Hordorf und Beckendorf-Neindorf. Unter dem Leitspruch "WertSchätzen" wird hier auf die Saison zurückgeblickt. „In diesem Rahmen wollen wir über den Wert und die Würde von uns selbst und unseren Mitmenschen nachdenken und auch erkennen dass wir bei Gott - egal wer oder was wir sind - immer einen Wert und eine Würde haben.“, erläutert Pfarrer Georg Werther die Idee.Auf der Rennstrecke dreht der Norddeutsche ADAC Börde Tourenwagen Cup seine Runden. Auch regionale Fahrer greifen hier ins Lenkrad, um ein Sprintrennen, Endurance-Rennen und sogar Youngster-Läufe mit 15-jährigen Piloten zu absolvieren. Erwartet werden hier rund 50 Fahrzeuge, welche auch zum Ende der Saison nochmals spannende Renn-Action für die Besucher bereithalten.Im Zuschauer-Infield der Anlage wird es neben der Aussicht auf die Strecke, viel zu erleben geben. Das Herbstglühen bietet ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Ein ganztägiges Bühnenprogramm voller Darbietungen sorgt für beste Unterhaltung. „Für die Kinder gibt es Hüpfburgen und spannende Mitmach-Aktionen, die für leuchtende Augen und strahlende Gesichter sorgen.Auch Erwachsene können bei regionalen Händlern verschiedene Produkte entdecken.“, erklärt Sophie Haller, Projektleiterin der Motorsport Arena, die verschiedenen Aktionen für die Besucher.Auf alle Oldtimer-Freunde wartet eine große Fahrzeugausstellung und ein Ostalgie-Zweitakt-Treffen. Dabei können die Besucher vor Ort für den beliebtesten Oldtimer abstimmen, auch die weiteste Anreise wird an diesem Tag prämiert. Alle Oldtimer haben dabei freien Zugang zum Gelände und dürfen sich in der Fahrzeugausstellung präsentieren. Die Schmuckstücke der vergangenen Zeiten reichen dabei vom Trabbi über alte Porsche- und Ferrari-Modelle bis hin zum Traktor wie dem Landz Bulldog.„Es wird allerhand geboten – wir wollen gemeinsam mit der Region die Saison ausklingen lassen und freuen uns auf viele interessierte Besucher.“, sagt Sophie Haller.Mehr Informationen zum Herbstglühen gibt es unter www.motorsportarena.com/herbstgluehen . Der Eintritt für alle Besucher ohne Oldtimer kostet 5 Euro und Kinder bis einschließlich 12 Jahren genießen freien Eintritt.