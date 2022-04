Rennsport für jeden Geschmack – Das ADAC Racing Weekend

Das ADAC Racing Weekend ist mit insgesamt acht verschiedenen Serien startbereit und bietet damit jedem Automobilfan das passende Format. Von den Neueinsteigern im Tourenwagen Junior Cup über die erfahrenden Piloten im HAIGO Historic Cup bin hin zu den Tourenwagen Legenden ist hier alles dabei. „Das Racing Weekend ist auch das Fundament für die Fahrer, welche später einmal im ADAC GT Masters an den Start gehen wollen.“, so Thomas Voss ehemaliger Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben und mittlerweile Ressortleiter für Motorsport beim ADAC.So ist vor allem das GT Race als professionelle Plattform für den Tourenwagensport zu nennen. Hier ist unter anderem auch Dominique Schaak einer der Piloten. Der Magdeburger ist seit Jahren im Rennsport unterwegs und möchte an diesem Wochenende mit guten Leistungen glänzen. „Endlich geht die Saison wieder los und dann auch noch das Auftakt-Wochenende auf heimischen Boden. In der Motorsport Arena Oschersleben zu fahren ist immer etwas ganz besonderes für mich. Für mich ist das auch immer zusätzlich ein Highlight, da viele meiner Partner und Sponsoren mich vor Ort unterstützen.“, so Dominique Schaak, Fahrer im GTC Race.An beiden Tagen erwartet die Besucher ein Veranstaltungspaket aus freien Trainings, Qualifyings und bis zu zehn Rennen der verschiedenen Klassen. Im Infield der Anlage wird es neben einer Hüpfburg mehrere Tuning-Fahrzeuge in einer Ausstellung zu bewundern geben. Am Sonntag findet zudem ein Golf 1 & Co. Treffen statt.Besucher können die Karten online im Vorverkauf ab 15 Euro pro Tag oder an der Tageskasse erwerben.Mehr Informationen gibt es unter www.motorsportarena.com/...