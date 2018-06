Opelaner spenden Pfandgeld für Kinderkrebshilfe

Auch beim diesjährigen Opel-Treffen in der Motorsport Arena Oschersleben hatten die Gäste wieder die Möglichkeit, ihr Pfandgut abzugeben, um damit eine Spende für die Kinderkrebshilfe Magdeburg zu ermöglichen. Am Ende konnte die Arena so einen Scheck im Wert von 1000 Euro übergeben.



Bereits im dritten Jahr in Folge rief Deutschlands nördlichste Rennstrecke wieder alle Besucher des Opel-Treffens dazu auf, ihre Einwegdosen und –flaschen vor Verlassen der Veranstaltung abzugeben. „In diesem Jahr haben wir so über 860 Euro zusammen bekommen“, sagt Alexandra Werner, Veranstaltungskoordinatorin der Arena. „Die haben wir natürlich sehr gern wieder aufgerundet“. So konnte nun ein Scheck von 1000 Euro an den Förderkreis krebskranker Kinder Magdeburg e.V. übergeben werden.



„Ein großes Dankeschön gilt auch dem Kaufland Oschersleben, die es uns in diesem Jahr ermöglicht haben, Einweg-Pfand säckeweise abzugeben, so dass wir nicht wie in den vergangenen Jahren stundenlang an den Automaten stehen musste, um jede Flasche und Dose einzeln in den Automaten zu schieben“, beschreibt Marcel Orban, Pressesprecher der Arena den diesjährigen Ablauf der Pfandabgabe. „Das hat uns gut und gerne 10 Arbeitsstunden gespart.“

Die Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt wurde 1997 als dritte permanente Rennstrecke Deutschlands eröffnet. Im Jahre 2005 erfolgte die Umfirmierung (von damals Motopark) auf den bis heute gültigen, charakteristischen Namen Motorsport Arena. Diese neue Bezeichnung zeugt von der Besonderheit der Strecke – alle Zuschauerbereiche sind sechs bis acht Meter oberhalb des Streckenniveaus, wodurch die Zuschauer von vielen Plätzen über 70 % der Strecke überblicken können. Mit jährlich mindestens 400.000 Besuchern an über 270 Betriebstagen bietet die multifunktionale Anlage mit eigenem 4-Sterne-Hotel, Offroad-Gelände und Fahrsicherheitszentrum sowie einer weltmeisterschaftstauglichen Outdoor-Kartbahn alles rund um den Motorsport – und mehr. Großkonzerte, fahraktive Events, Tagungen, Produktpräsentationen, an der Rennstrecke in der Magdeburger Börde gibt es immer etwas zu entdecken.

