Junge Talente zeigen ihr Können auf zwei Rädern in der Motorsport Arena

Der Northern Talent Cup (NTC) gastierte dieses Jahr mit 26 vielversprechenden Nachwuchsfahrern aus zehn Nationen beim Pre-Season Test in der Motorsport Arena Oschersleben. Die Junioren versammelten sich für erste Gruppenfotos auf der Start-/Ziel-Geraden, erhielten verschiedene Coaching-Programme und Testläufe auf den NSF250 R-Maschinen auf der Strecke am vergangenen Wochenende in der Magdeburger Börde.Als Voraussetzung für die Teilnahme am NTC muss jeder Fahrer sein eigenes Team mitbringen, bestehend aus einem Teammanager, mindestens einem Mechaniker und einem weiteren Helfer.In dieser Saison wird der Northern Talent Cup sieben Runden mit jeweils zwei Rennen umfassen. Diese Rennen werden parallel zu den Veranstaltungen der MotoGP, MotoSBK und IDM in Zentral- und Nordeuropa ausgetragen. Einer der schnellsten Fahrer des Wochenendes war dabei der Deutsche Ben Wiegner mit einer Zeit von 1:34.457 Minuten.Der ADAC Mini- und Pocketbike Cup sind bekannt dafür, die jüngsten Nachwuchsfahrer anzuziehen – im Alter von sechs bis 14 Jahren kann man hier bereits frühzeitig Erfahrungen im Zweiradsport zu sammeln. Beim offiziellen Einführungslehrgang am vergangenen Wochenende konnten bereits am Freitag erste Trainingsrunden gedreht werden. Das Team des ADAC steht dabei für die Teilnehmer mit Rat und Tat zur Seite. „Der Einstieg in den Motosport soll durch beratende Workshops, die Weitergabe von Technikwissen und die verschiedenenLäufe und Trainings vordergründig auf Kartbahnen erleichtert werden“, erklärt Geschäftsführer der Motorsport Arena Ralph Bohnhorst den Cup.In diesem Jahr sind insgesamt neun Veranstaltungen des ADAC geplant, bei denen jeweils zwei Wertungsläufe auf verschiedenen Rennstrecken in Deutschland und Tschechien stattfinden werden.Beim Lauf in Oschersleben waren viele Bewerber des AMC Sachsenring e.V. dabei, aber auch zahlreiche Konkurrenten aus den Niederlanden, Dänemark und sogar ein indischer Fahrer komplettieren 2024 das Fahrerfeld.„Im Anschluss an diesen Deutschen Cup soll der Weg in den internationalen Zweiradsport aufgezeigt werden – das machte auch das Wochenende in Oschersleben so besonders, denn alle Nachwuchssportler haben an diesem Wochenende Rennluft geschnuppert und voneinander profitiert.“, so Bohnhorst weiter. „Durch den professionellen Aufbau der NTC konnten die Junioren des ADAC eine Boxenführung erleben und Gespräche mit internationalen Akteuren führen.“, erfreut sich Ralph Bohnhorst an dem Konzept des Pre-Season Tests.Weiter geht es bereits vom 12. bis 14. April mit dem VFV Klassik GP Oschersleben mit 360 Teilnehmern aus dem historischen Gespann und Motorrad-Bereich. Der Eintritt kostet pro Tag nur 5 Euro. Alle Informationen zum weiteren Saisonkalender der Rennstrecke gibt es unter www.motorsportarena.com