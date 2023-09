Jetzt wird es bunt! Die Asia Arena steht wieder mit vollem Programm bereit

Der Polybauer Trackday am Freitag ist ausgebucht, die Teilnehmer des Cosplay Contests sind angemeldet, das Beleuchtungskonzept wurde komplett überarbeitet und die verschiedenen Gäste stehen in den Startlöchern – die Projektleiterin Sophie Haller und ihr Team sind bereit für die Asia Arena 2023.„Die Besucher und Akteure vor Ort wollen das japanische Lebensgefühl hier in der Mitte Deutschlands live erleben und wir machen das möglich.“, erklärt die Projektleiterin Sophie Haller die Veranstaltung. „Es ist ein aufregendes Konzept, welchem durch starke Partner Leben eingehaucht wird.“Bereits ab Freitagvormittag gehen die ersten Teilnehmer beim Polybauer Trackday auf die Strecke. „Wir begleiten die Asia Arena von Beginn an, es ist für uns ein ganz besonderes Event und auch immer ein Gefühl von nach Hause kommen.“, fasst Geschäftsführer der Polybauer Automotive GmbH, Christian Weber, zusammen. Christian Weber zeigt, wie professionelles Tuning, Motorsport und der asiatische Spirit auf der Rennstrecke zusammenpassen. Neben den Fahrten auf der Strecke werden hier nämlich Fahrzeugeinstellungen vorgenommen und auch ein Team von Yokohama ist vor Ort. Motorsportlich liefert das JAS Motorsport Team zum Trackday ab und bringt einen neuen Honda Civic TCR Rennwagen mit, welcher von dem argentinischen Rennfahrer aus der WTCR Nestor Girolami gesteuert wird.Am Freitagabend findet die erste Party des Wochenendes im Infield der Anlage statt und die Drifter von AvD Drift Championship gehen auf die Strecke.Als absolutes Highlight lädt die Arena alle Gäste der Region mit der Postleitzahl „39“ dazu ab 20 Uhr kostenlos ein.Ab Samstag werden die Besucher dann komplett in eine andere Welt entführt. Die Cosplay-Ehrengäste haben sich auf die Asia Arena vorbereitet und können mit ihren unterschiedlichen Garderoben in der sogenannten Cosplay-Academy im Fahrerlager bestaunt werden. Es folgen Cosplay-Shootings und der beliebte Cosplay Contest ab 16 Uhr auf der Showbühne im Infield. Hier zeigen die Teilnehmer ihr Cosplay und inszenieren dieses durch Musik und Schauspiel. Komplettiert wird das Programm auf der Showbühne mit Tanzgruppen, Workshops und Diskussionsrunden, welche bereits ab 12 Uhr starten.Interessant wird zudem am Samstag das von Polybauer organisierte Honda Type R Treffen mit knapp 200 Fahrzeugen – Organisator Christian Jordan betont: „Wir konnten die Zahl aus den Vorjahren wieder toppen, was für das einzigartige Erlebnis und die Besonderheit der Mischung zwischen Rennsport- und japanisch inszenierten Fantreffen spricht.“Am Abend gibt es die East Beat Brothers mit einer DJ-Liveshow im Fast&Furious Stil mit beleuchteten Fahrzeugen im Infield an der Showbühne.Am Sonntag findet vor allem für Familien ein Asia Arena-Superheldentag mit vielen tollen Aktionen und dem Schubert Giro Radsporttag statt, die Asia Arena kombiniert diesen durch den „Superheldentag“ – hierfür kostet der Eintritt nur 5 Euro. Aktionen wie Bubble Soccer, Kartfahren und Showgruppen auf der Bühne im Infield stehen auf der Agenda.Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 20 Euro an der Tageskasse oder vor dem Event vergünstigt im Online-Shop. Cosplayer haben über das ganze Wochenende vergünstigte Konditionen für das Event. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt zur Veranstaltung.Mehr Informationen unter www.asia-arena.de