Jahrespressekonferenz der Motorsport Arena Oschersleben

18.03.19

Vom 7. bis 10. April findet der offizielle Vorsaisontest des ADAC GT Masters in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Dort bereiten sich Teams und Fahrer aus ADAC Formel 4, ADAC TCR Germany, dem renommierten ADAC GT Masters und der neu geschaffenen ADAC GT4 Germany auf den Saisonstart vor. Dieser wird vom 26. bis 28. April ebenfalls schon traditionell in der Magdeburger Börde ausgetragen.Gemeinsam mit dem ADAC e.V. möchten wir Sie einladen, sich während des Medientags am Montag, 8. April, aus erster Hand in der Boxengasse und im Fahrerlager zu informieren. Bei der offiziellen Jahrespressekonferenz ab 12 Uhr in der Jockel-Klein-Halle des Hotels Motorsport Arena stellen Ihnen Fahrer, Teamchefs und weitere bekannte Gesichter des Motorsports die aktuellsten Themen und einen Ausblick auf die Saison 2019 vor.Wir als Motorsport Arena Oschersleben präsentieren Ihnen darüber hinaus die Aktivitäten und das Jahresprogramm auf Deutschlands nördlichster Rennstrecke. Zu den besonderen Highlights neben dem ADAC GT Masters zählen die 22. German Speedweek mit den Rock&Metal Day’z. Premiere feiert in diesem Jahr zudem das ADAC Racing Weekend mit einem bunten Programm aus aktuellen und historischen Tourenwagen sowie beeindruckenden Sportwagen. Durch das Programm führt Sie der Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben, Ralph Bohnhorst.08:00-09:00 Uhr: Testsession ADAC GT4 Germany09:05-10:55 Uhr: Testsession ADAC GT Masters11:00-12:00 Uhr: Testsession ADAC GT4 Germany12:30-13:30 Uhr: Testsession ADAC GT Masters13:35-14:35 Uhr: Testsession ADAC GT 4 Germany14:40-15:40 Uhr: Testsession ADAC GT Masters15:45-16:45 Uhr: Testsession ADAC GT 4 Germany16:50-18:00 Uhr: Testsession ADAC GT Masters(Änderungen vorbehalten)Akkreditierungen für den Medientag des ADAC GT Masters sind ausschließlich online unter www.adac.de/... möglich. Eine Akkreditierung für den Medientag ist auch für Inhaber einer permanenten ADAC GT Masters-Akkreditierung für die Saison 2019 erforderlich.Rückfragen richten Sie bitte an Markus Specht unter 03949 920-525 oder per E-Mail an presse@motorsportarena.com.Wir freuen uns darauf, Sie am 08. April 2019 in der Motorsport Arena Oschersleben begrüßen zu dürfen.