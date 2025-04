Hoch hinaus am Flughafen Hannover mit der DTM

Der Startschuss zur neuen DTM Saison fällt vom 25. bis 27. April in der Motorsport Arena Oschersleben und markiert gleichzeitig das erste große Highlight im Jahreskalender der Rennstrecke in der Magdeburger Börde. Um hierzu nochmals so richtig die Werbetrommel zu rühren, präsentiert sich die Motorsport Arena Oschersleben mitten im Oster-Reiseverkehr am Flughafen Hannover. Mit im Gepäck sind viele spannende Infos rund um den DTM Auftakt in Oschersleben sowie zahlreiche kleine Gewinne, die am Glücksrad auf die Fluggäste warten.Motorsportfans dürfen sich zum Auftakt auf ein spektakuläres Rennwochenende freuen, das nicht nur auf, sondern auch abseits der Strecke ein Erlebnis der Extraklasse bietet. Bereits beim offiziellen DTM Test in Oschersleben Anfang April hatten die 12 Teams Gelegenheit, ihre über 550 PS starken Boliden unter realistischen Wettkampfbedingungen optimal auf die Herausforderungen des Saisonauftakts einzustellen. Für Teams und auch Fans wird dies gleichermaßen spannend, denn zum ersten Mal rollen die 24 DTM-Fahrzeuge mit den neuen Slickreifen von Pirelli auf die Strecke und das angetrieben von einem neuen und zudem nachhaltigen synthetischen Kraftstoff, der einen weiteren Schritt in Richtung umweltfreundlichen Motorsport markiert.Die diesjährige DTM verspricht ein packendes Duell der Marken und Nationen. Mit dabei sind neun renommierte Hersteller mit Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche. 24 Spitzenfahrer aus 12 verschiedenen Nationen kämpfen dabei in insgesamt 16 Rennen an acht Wochenenden in gleich drei Ländern um den prestigeträchtigen DTM Titel.Doch nicht nur auf der Strecke wird es spektakulär. Die DTM steht wie kaum eine andere Rennserie für echte Fannähe. In Oschersleben können Besucher kostenfrei ins Fahrerlager. Bei Pitwalks und Autogrammstunden gibt es Gelegenheit, den Stars ganz nah zu kommen, exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu gewinnen und mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Für viele Fans ist das die Chance, ein Selfie mit dem Lieblingsfahrer zu ergattern oder sich ein Autogramm auf dem Cap oder Poster zu sichern! Zudem erwartet die Besucher die DTM Fanzone mit tollen Ausstellern und Aktionen, einer Cateringmeile und dem größten Bällebad Europas.Auch abseits der DTM Rennen ist für jede Menge Action auf der Strecke gesorgt. Mit Rahmenserien wie der ADAC GT4 Germany, dem ADAC Tourenwagen Junior Cup sowie dem innovativen, voll-elektrischen Mini NXT Gen Cup ist Spannung und Abwechslung auf höchstem Niveau garantiert. Große Starterfelder, ambitionierte Nachwuchsfahrer und spektakuläre Positionskämpfe machen das Wochenende zu einem echten Motorsportfestival für die ganze Familie.Die Motorsport Arena Oschersleben lädt alle Motorsportbegeisterten herzlich ein, den Saisonstart der DTM live mitzuerleben – mittendrin statt nur dabei, so lautet das Motto. Tickets sind online erhältlich und wer den Sound, die Geschwindigkeit und das Flair der DTM einmal hautnah gespürt hat, wird dieses Erlebnis so schnell nicht vergessen. Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.dtm.com