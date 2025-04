Historischer Rennsport trifft Leidenschaft beim VFV Klassik GP

Mit dem "2. VFV Klassik GP Oschersleben" beginnt am kommenden Wochenende die Saison 2025 der Deutschen Historischen Motorrad-Meisterschaft (DHM). Unter dem Dach des Veteranen-Fahrzeug-Verbandes organisiert, umfasst die diesjährige DHM insgesamt zwölf Rennen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland, den Auftakt gibt es für die insgesamt 250 Teilnehmer in der Motorsport Arena Oschersleben.In dieser Motorradmeisterschaft müssen die Fahrzeuge mindestens 30 Jahre alt sein. Das älteste Motorrad an diesem Wochenende ist eine Scott TT aus dem Jahr 1929, welche von Theo Müller aus der Schweiz gefahren wird. Aber auch die Fahrer sind teils schon „alte Hasen“ der Motorrad-Szene. Der älteste Teilnehmer hat dabei ein stolzes Alter von 85 Jahren.Die Veranstaltung bietet die ganze Palette des historischen Motorradsportes für die Zuschauer. So werden neben den Rennen für die Deutsche Historische Motorrad-Meisterschaft auch die Deutsche Historische Gespann-Meisterschaft ausgefahren und der VFV Superbike Pokal.Insgesamt werden 49 Renngespanne an den Start gehen. Das älteste Gespann hat eine besondere Zusammensetzung, denn der 83 Jahre alte Großvater steuert das Gefährt und der Enkel sorgt im Beiwagen für die nötige Balance. Und wer denkt, sie seien langsam unterwegs, der sollte sich vom Gegenteil überzeugen lassen. Das Duo zählt zu den Schnellsten in der Kneeler-Klasse.Die Veranstaltung verspricht nicht nur generationenübergreifende Renn-Action, sondern auch die Zusammenkunft von Motorsportlern aus insgesamt sieben Nationen. Die weiteste Anreise absolvieren dabei die Teilnehmer aus Norwegen und Schottland. Weitere Gastgruppen sind die IG Königsklasse und die IHRO - Int. Historic Racing Organization, die das Teilnehmerfeld auf 350 Starter anwachsen lassen.„Seit 10 Wochen bereiten wir diese Veranstaltung intensiv vor, was bei der ersten Veranstaltung der Saison immer eine kleine Herausforderung ist. Vieles war "eingerostet" über den Winter, aber nun sind wir wieder auf Renntempo. Wir freuen uns, dass sich unser Veranstaltungskonzept auch weiterhin so großer Beliebtheit in ganz Europa erfreut – bei den alt eingesessenen Fahrern ebenso, wie bei den neuen Talenten, welche den historischen Motorsport für sich neu entdeckt haben.", berichtet Organisatorin Klaudia Hecht.Nach der ersten Veranstaltung für Motorräder in dieser Saison folgt das Jahreshighlight der Motorsport Arena Oschersleben mit dem offiziellen Auftakt der DTM vom 25. bis 27. April. Mehr Informationen zum Kalender der Rennstrecke gibt es unter www.motorsportarena.com