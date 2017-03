Gratis Probefahrten beim 4. Arena Autofrühling

Am Sonntag, 2. April veranstaltet die Motorsport Arena Oschersleben ab 10 Uhr den 4. Arena Autofrühling, bei dem auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Autohäuser kostenlose Probefahrten auf der Rennstrecke anbieten. Bei freiem Eintritt verspricht auch das Rahmenprogramm Unterhaltung für die ganze Familie.



Der erste Sonntag im April ist an Deutschlands nördlichster Rennstrecke in diesem Jahr wieder ein großer Tag der offenen Tür. Beim Autofrühling zahlen Besucher keinen Eintritt und erleben neben den neuen Modellen der verschiedenen Hersteller auch ein buntes Programm für Groß und Klein im Fahrerlager. Dazu trägt auch der Tag des Motorsports des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt bei. Hier können zahlreiche Motorsportarten ausprobiert werden – vom Minibike über Kartslalom bis hin zu Motocross.



Für die Kleinen gibt es Hüpfburgen und auf der Bühne wird es den ganzen Tag über neben Vorstellungen der einzelnen Autohäuser auch Auftritte der Bigband der Musikschule Kurt Masur aus Oschersleben und Autogrammstunden mit Sport1 PS-Profi Jean Pierre Kraemer geben.



Wer sich Fahrzeuge lieber anschauen möchte, anstatt sie Probe zu fahren, kommt beim Autofrühling ebenfalls auf seine Kosten. Nicht nur die Biker Boyz Harz werden über 60 Motorräder im Fahrerlager ausstellen, auch die Cruisin Crew Magdeburg wird ihre USCars präsentieren. Ebenfalls erwartet werden zahleiche Oldtimer aus der Region.



„Im vierten Jahr des Autofrühlings konnten wir die Zahl der Autohäuser nochmals erhöhen. Das Konzept ist dabei einfach – hier können Kaufinteressierte genauso wie Autoliebhaber die Fahrzeuge verschiedener Marken nicht nur sehen, sondern auch erleben – und das ohne Anmeldung und Fahrerei von einem Autohaus zum nächsten“, sagt Alexandra Werner, Projektleiterin für den Autofrühling in der Motorsport Arena Oschersleben.



„Dabei ist es egal, ob man sich bereits auf eine Marke festgelegt hat und nur mal schauen möchte oder man seine Kaufentscheidung von einer Probefahrt beeinflussen lässt. Was ist schon aufregender, als bei der Story vom neuen Auto erzählen zu können, dass die ersten Testkilometer auf einer echten Rennstrecke stattfanden?“



Nach Voranmeldung bietet die Motorsport Arena ab 17 Uhr auch die beliebten Renntaxifahrten an. Eine Registrierung ist hier im Vorfeld unter 03949 920 790 notwendig. Drei Runden in unterschiedlichen Rennwagen gibt es bereits ab 119 Euro.

