Gelungenes Debüt am Osterwochenende

Bei doch recht trüben und kalten Wetter am Samstag absolvierten die Starter der Serien ihre Trainings und Qualifyings.Am Sonntag kamen zahlreiche Besucher auf einen kurzen Osterausflug vorbei, um die Rennen zu verfolgen. Das erste Rennen des Tages absolvierte die GT-Serie, welches der Amerikaner und BMW Junior Team Pilot Neil Verhagen klar für sich entscheiden konnte.Einer der schnellster Männer im GT4 Feld ist der Deutsche Bastian Hein in seinem BMW M4 GT4. Das Familienprojekt konnte sich im ersten Rennen mit Platz eins und im anschließenden Lauf mit Platz zwei gegen die ausländische Konkurrenz durchsetzen.Mat'o Homola und Davit Kajala traten als ehemalige WTCC Piloten in der TCR Eastern Europe an. Dabei konnte Mat'o Homola das erste Rennen für sich entscheiden und einen erfolgreichen Auftakt in Oschersleben verbuchen. Im zweiten Rennen des Tages gab es viele spannende Duelle und für Homola reichte es nur für die zweite Position hinter dem Polen Carlo Czepiel.Es war ein sehr gelungener Auftakt in die GT- und Tourenwagensaison. Für Fans des Automobilsportes geht es vom 5. bis 7. Mai mit dem Fast Car Festival und 12. bis 14. Mai mit dem GP der Stadt Magdeburg weiter. Absolutes Highlight wird dann zu Pfingsten vom 26. bis 28. Mai der Auftakt der DTM in der Motorsport Arena Oschersleben. Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.motorsportarena.com/automobilevents