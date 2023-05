Erstklassiger Zweirad-Motorsport mit der IDM in der Motorsport Arena

Die Zweirad-Saison startet in der Motorsport Arena mit der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft am ersten Juni-Wochenende. Internationale Beteiligung und volle Fahrerfelder sorgen für qualitativ hochwertigen Motorsport.

Ab sofort steht der Zweiradsport wieder ganz im Fokus der Motorsport Arena Oschersleben. „Mit der IDM starten wir mit dem erfolgreichsten deutschen Rennsport-Format in unsere Zweirad-Saison“, berichtet Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Motorsport Arena.



Zum ersten Juni-Wochenende stehen sechs Rennserien bereit, um den Zuschauern Zweirad-Motorsport zu präsentieren. Von den Einstiegsklassen wie dem Yamaha R7 Cup über die IDM Supersport 300 bis hin zur Königklasse mit der IDM Superbike wird hier für jeden Motorradfan das passende Format geboten. Die bis zu 220PS-starken Motorräder erreichen auch in der Motorsport Arena einen Top Speed von rund 300km/h und sorgen damit für absolute Faszination bei den Fans in Bezug auf Körperbeherrschung, Schräglagen und die Reaktionszeiten der Fahrer.



„Ich freue mich, dass sich die Meisterschaft im Aufwind befindet. Anders wie bei anderen Serien Europas finden wir hier die Qualität der Fahrer durch volle Felder und damit machen wir tollen Motorsport erlebbar.“, erfreut sich Ralph Bohnhorst.



Die IDM trägt in Oschersleben ihren zweiten Lauf der Saison aus. Die Hauptserie, die IDM Superbike ist dabei mit zwei Rennen am Start.



Auch das Team von Gert56 ist mittendrin im hart umkämpften Titelkampf der IDM Superbike. Sie sind schon früher zur Speedweek mit ihrem Team in Oschersleben unterwegs gewesen und können mit viel Unterstützung aus der Region und Erfahrung in der Arena bestechen.



„Mit unserem neuen Fahrer Patrick Hobelsberger reisen wir als aktuell Zweitplatzierte der Meisterschaft nach Oschersleben an und werden in der IDM Superbike mit Finsterbusch, Jähnig und Hobelsberger drei Bikes einsetzen und für jede Menge Stimmung und Spannung sorgen.“, zeigt sich Karsten Wolf kämpferisch, Teamchef von Gert56.



Auch in der Nachwuchsserie, dem Norther Talent Cup geht es international zu – die Jungs und Mädels kämpfen in ihrer Klasse um den Titel und ihren persönlichen Weg mit der „Road to Moto GP“.



„Wir haben tolle Rennserien am Start und zeigen damit die Bandbreite dieses Sportes, lediglich die Sidecar-Klasse ist diesmal nicht vertreten. Dafür wird es aber am 7. und 8. Oktober ein eigenes Event, das Sidecar-Festival geben.“, schwärmt Ralph Bohnhorst, der früher selbst aktiv im Seitenwagenrennsport unterwegs war.



Zur Veranstaltung herrscht absolute Fan-Nähe, da alle Bereiche während des Events geöffnet sind und so auch dem Gang durch das Fahrerlager nichts im Wege steht. Am Sonntag gibt es für alle Besucher sogar einen Pit Walk, bei welchem man den Fahrern und Mechanikern über die Schulter in ihre Box schauen darf.



Man kann sich mit insgesamt 14 Rennen der verschiedenen Klassen an diesem Wochenende auf ein volles Motorsport-Paket freuen. Die Eintrittspreise liegen zwischen 5,00 Euro für das Tagesticket am Freitag bis 35,00 Euro für die Karte für das ganze Wochenende. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.