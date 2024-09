Erlebe Amerika in Oschersleben

Los geht es bereits am Donnerstag mit dem Pre-Event auf dem Marktplatz in Oschersleben – hier haben sich auch der Bürgermeister Benjamin Kanngießer und der Landrat Martin Stichnoth angekündigt, um die NASCAR und deren Fahrer in der Innenstadt zu begrüßen. Die Aktion beginnt ab 15:30 Uhr und ist für alle Interessierten kostenfrei!„Die Besucher können ganz eigenen Stationen erleben, um ihr persönliches NASCAR-Erlebnis zu haben.“, freut sich Geschäftsführer Ralph Bohnhorst über das offene und zuschauerfreundliche Konzept.Der Zugang zum Fahrerlager ist für alle Besucher im Ticket inkludiert. Bei einem Gang durch das Fahrerlager kann man auch mal einen Blick in die Boxen erlangen und den ein oder anderen Fahrer persönlich treffen.„In unserer Fanzone wird einiges geboten.“, erklärt Rene Hesse, Eventmanager der Motorsport Arena, die Veranstaltungsfläche. Die Besucher können hier ganz nah an der Siegerehrung dran sein, auf der Leinwand das Renngeschehen verfolgen oder unsere Fahrzeugausstellung bewundern.Freuen können sich die Gäste auf Kultautos aus Knightrider, Herbie, dem A-Team und The Fast & The Furious, welche auch vor dem Rennstrart jeweils eine Runde drehen werden.„Neben der Fanzone gibt es zudem ein US-Car Meeting und ein Fullsize Pick Up Treffen zu bewundern, auch originale Trucks und Muscle Cars haben sich dazu angekündigt.“, erläutert Rene Hesse.Durch zahlreiche Partnerschaften ist es der Motorsport Arena gelungen, auch durch hochkarätigen amerikanischen Sport ein besonderes Feeling zur diesjährigen EuroNASCAR zu erzeugen.„Die Mountain Tigers Wernigerode bieten im Infield der Arena "Flag Football" an,die SBB Baskets Wolmirstedt stehen mit einen mobilen Basketballkorb in der Startaufstellung und Fahrerlager bereit und die Poor Pigs Magdeburg bringen einen Baseball-Schlagtunnel mit.“, zeigt sich Rene Hesse vom Gesamtkonzept begeistert.An beiden Tagen haben Besucher die Möglichkeit, die offizielle Startaufstellung der EuroNascar hautnah mitzuerleben. Mit einem 10 Euro Zusatzticket ist es möglich, diese zu besuchen und die Fahrer hautnah zu erleben, bevor sie ins Renngeschehen gehen. „Besucher können sich hier auf eine mitreißende Cheerleading Show, eine spannende Basketball-Session, die feierliche Nationalhymne sowie besondere Gäste direkt an der Pole Position freuen.“, erklärt Sophie Haller.Am Samstagabend wird es erstmals einen „Late Pit Walk“ in besonderer Atmosphäre geben. Von 18:30 bis 19:30 Uhr dürfen alle Besucher kostenfrei in die Boxengasse und unter anderem eine LowRider-Show genießen.Vor Ort erwartet die Besucher eine Vielzahl von Walking Acts. Sophie Haller hat die bunten Programmpunkte organisiert und weiß: „Uncle Sam und Marilyn Monroe werden im Infield der Rennstrecke kleine US-Flaggen zum Anfeuern der Teams verteilen, zusätzlich sind auch Captain America und Superman auf dem Gelände unterwegs“. Auch Showgirls mit einem Airbrush im amerikanischen Stil werden für Fotos zur Verfügung stehen.Auch auf der Bühne im Infield der Anlage wird zwischen den US-Cars die amerikanische Szene gefeiert. „Bereits am Freitag wird es mit der Live-Band „The Settlers“ aus Halberstadt den offiziellen Auftakt geben.“, freut sich Sophie Haller, Projektleiterin der Motorsport Arena, auf das Event. Sie ergänzt weiter: „Ab Samstag gibt es dann von der Vorstellung der amerikanischen Sportarten über Line-Dance und Cheerleader Show bishin zur Countryband „Dannyjune’s Trail” allerhand zu sehen“.Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 10 Euro für den Freitag und 40 Euro für das ganze Wochenende – der Eintritt zum Fahrerlager ist dabei inklusive. Die NASCAR ist ein Event für die ganze Familie, der Zugang für Kinder bis einschließlich 12 Jahren ist daher kostenlos!Mehr Informationen zur NASCAR Whelen Euro Series gibt es unter www.motorsportarena.com/nascar