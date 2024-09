Die NASCARS kommen!

Die NASCAR Whelen Euro Series ist in wenigen Tagen zu Gast in der Magdeburger Börde. Aber vorerst ging es für einige Teams darum, nach dem Rennen in Most (Tschechien) nun auch für Oschersleben die optimale Fahrzeugeinstellung zu finden. Das Team „Bremotion“ rund um Dominique Schaak war mit dabei. Der Magdeburger geht in diesem Jahr die ganze Saison in der NASCAR 2 an den Start, der Nachwuchsklasse der EuroNASCAR. Vor Ort werden daher auch viele Sponsoren, Partner und Fans des regionalen Fahrers erwartet. Mit ihm im sportlichen Wettbewerb steht das zweite deutsche Team „Marko Stipp Motorsport“, welches gleich vier internationale Fahrer ins Rennen schickt.Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Motorsport Arena berichtet: „Ich war direkt bei den Teams in der Boxengasse – die Stimmung ist gut und die Freude über unsere Strecke groß. Für die NASCARS bietet unsere Rennstrecke einfach die perfekten Bedingungen.“Insgesamt werden am Rennwochenende 30 Fahrzeuge und 59 Fahrer erwartet.„Die Fahrer haben mir das Feedback gegeben, dass sie die Show in Oschersleben lieben und vor allem auch die Fahrt auf den Marktplatz sehr genossen haben.“, erläutert Ralph Bohnhorst.Das Pre-Event zur NASCAR Whelen Euro Series findet auch in diesem Jahr wieder am Donnerstag, 19. September, ab 16 Uhr auf dem Marktplatz Oschersleben statt. Hier sind auch die Einwohner der Stadt und die Schulen und Kindergärten gefragt, dem internationalen Publikum einen tollen Empfang zu bereiten und wie auch schon im Vorjahr mit Plakaten und Bannern auf dem bunt geschmückten Marktplatz für die passende Stimmung zu sorgen!„Guter V8-Sound und tolle Programmpunkte werden die Besucher faszinieren.“, ist sich Ralph Bohnhorst sicher. Weitere Informationen zum finalen Programm folgen zeitnah über die Kanäle der Motorsport Arena.Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 10 Euro für den Freitag und 40 Euro für das ganze Wochenende – der Eintritt zum Fahrerlager ist dabei inklusive. Die NASCAR ist ein Event für die ganze Familie, der Zugang für Kinder bis einschließlich 12 Jahren ist daher kostenlos!Mehr Informationen zur NASCAR Whelen Euro Series gibt es unter www.motorsportarena.com/nascar