Die Motorsport Arena startet offiziell in die Saison mit dem Arena Autofrühling

Das Erfolgskonzept des Arena Autofrühlings ist ein bunter Tag für die ganze Familie, welcher zum Erleben, Entdecken und Mitmachen einlädt. Bei freiem Eintritt werden am 1. April wieder bis zu 10.000 Besucher in die Motorsport Arena Oschersleben strömen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch das Bühnenprogramm lässt mit verschiedenen musikalischen Darbietungen, Tanzeinlagen, Verlos-Aktionen und dem ein oder anderen Gast keine Wünsche offen. Auf der Bühne werden sich auch Sportler der Region präsentieren. „Mit Partnern, wie dem SC-Magdeburg, Dominique Schaak und den Mountain Tigers Wernigerode haben wir die Möglichkeit unter dem Aspekt „Sport verbindet“ zu zeigen, wie viel Spaß Sport macht und unsere Gesellschaft prägt“, erfreut sich Sophie Haller, Projektleiterin des Autofrühlings. „Fit in den Frühling geht es an diesem Wochenende – wer direkt mitmachen möchte und sich ausprobieren will, ist herzlich eingeladen, das an diesem Tag zu tun“, ergänzt Sophie Haller.Absolutes Highlight wird außerdem eine DTM-Fahrzeugpräsentation vor der Showbühne. Der Vorjahressieger der DTM – Schubert Motorsport aus Oschersleben wird den aktuellen Rennwagen, den BMW M4 GT3 von Rene Rast präsentieren. Ergänzt wird das Fahrzeug durch den Mercedes AMG GT4 von Eastside Motorsport, mit welchem Dominique Schaak in der ADAC GT4 Germany an den Start gehen wird. Die beiden Fahrzeuge sind die optimale Einstimmung auf den Saisonauftakt zu Pfingsten vom 26. bis 28. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben.Auch der Landkreis Börde und die IMG Sachsen-Anhalt präsentieren sich neben weiteren Ausstellern nach dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ und zeigen, wie vielfältig unsere Region ist. Hier können sich direkt neue Inspirationen für die Urlaubssaison 2023 geholt werden. Insgesamt präsentieren sich rund 25 Aussteller im Zuschauer-Infield der Motorsport Arena.Komplettiert wird das Veranstaltungskonzept durch die Oldtimer Trackdays auf der Rennstrecke. „Knapp 200 Teilnehmer mit Oldtimern, Youngtimern, Formelwagen, Prototypen und Rennwagen haben sich angemeldet und freuen sich vor voller Kulisse indie freien Fahrten gehen zu können“, berichtet Andreas Kasper Kuhn, Veranstalter der Oldtimer Trackdays. „Absolutes Highlight ist ein echter Formel Dallara World Series 3.0, außerdem wird mit einem Austin Healey Sprite MK1 von 1959 auch das damit älteste Fahrzeug erwartet“, schwärmt Andreas Kasper Kuhn. Wer selbst in das Rennfeeling eintauchen möchte, hat an diesem Tag auch Gelegenheit im Renntaxi mit einem Abarth 1300 OT oder einem 996 Cup Porsche Platz zu nehmen.Die Motorsport Arena lädt die ganze Region ein, an diesem Wochenende dabei zu sein. Am Freitag und Sonntag geht es für 5 Euro auf das Gelände – zum Autofrühling am 1. April ist der Eintritt frei.Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es unter: www.motorsportarena.com/...