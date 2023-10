Die Motorsport Arena feiert mit der ganzen Region den Saisonabschluss mit dem Herbstglühen

Ein buntes Programm wartet passend zum Herbst auf die Besucher am 15. Oktober beim Jahresabschluss von einer der größten Sportstätten Sachsen-Anhalts.Bereits am Samstag startet der Oldtimer Trackday mit insgesamt 220 Teilnehmern, welche sportlich in historischen Schmuckstücken ihre Runden um die Rennstrecke drehen. „Formelwagen, Prototypen, Oldtimer, Youngtimer und Rennwagen sind in dem abwechslungsreichen Starterfeld vertreten – Oschersleben ist für Oldtimerfreunde einfach eine tolle Pilgerstätte.“, erfreut sich Veranstalter Andreas Kasper Kuhn an der Kombination der beiden Veranstaltungsformate.Beim Herbstglühen am Sonntag geht es für die Teilnehmer bereits ab 10 Uhr auf das Gelände, die Veranstaltung beginnt dann ab 11 Uhr mit dem Bikergottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde St. Nicolai zu Oschersleben und dem evangelischen Kirchenkreis Egeln. Unter dem Thema „Spur halten“ wird hier gemeinsam mit einer Live-Band einen innovativen Gottesdienst abgehalten. Um 12 Uhr startet das Bühnenprogramm mit regionalen Tanzgruppen, Live-Gesang und verschiedenen Interviewpartnern.„Eines der Highlights wird in diesem Jahr auch der mit der Firma MOVE Messen ins Leben gerufene Trödelmarkt direkt auf der Start-Zieltribüne mit Blick auf die Rennstrecke.“, freut sich die Organisatorin Sophie Haller, Projektleiterin der Motorsport Arena Oschersleben.Zum Herbstglühen gibt es viel zu entdecken und erleben, so haben sich bereits lange vor der Veranstaltung Schulen und Kindergärten die Mühe gemacht und Zeichnungen zum Thema „Mein Lieblingsauto auf der Rennstrecke“ erstellt. Diese werden in der VIP Lounge ausgestellt und die schönsten Exemplare prämiert.„Im Zuschauer-Infield präsentieren sich zusätzlich regionale Aussteller und auch eine kleine Kirmes darf zum Abschluss der Saison mit Kinderfahrgeschäften und Hüpfburg nicht fehlen. Bei uns sind die großen und kleinen Gäste an diesem Wochenende herzlich willkommen!“, zeigt sich Sophie Haller begeistert.Oldtimer mit einem H-Kennzeichen oder einem 30-Jahre altem Fahrzeug haben freien Eintritt zur Veranstaltung und die Möglichkeit, sich im Zuschauer-Infield zu präsentieren. Beim Show&Shine Wettbewerb haben die Teilnehmer zudem die Chance eine begehrte Trophäe für den Publikumsliebling, die weiteste Anreise oder das älteste Baujahr zu ergattern. Gleiches gilt auch für die Teilnehmer des Ostalgie-Zweitakt-Treffens, bei welchem wieder zahlreiche Simsons und andere Kult-Modelle erwartet werden.Für Besucher kostet der Eintritt zum Herbstglühen nur fünf Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. Mehr Informationen unter www.motorsportarena.com