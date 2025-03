Die Motorsport Arena erwacht aus dem Winterschlaf

„Schon jetzt im März rollen endlich wieder die ersten Rennwagen und auch Motorräder auf unserer Strecke.“, freut sich Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben, über den lang ersehnten Klang.Mit dem NATC – Norddeutschen ADAC Börde Tourenwagen Cup startet eine in der Arena ansässige Rennserie in ihre neue Saison. Hier wird vom 15-jährigen Youngster-Fahrer bis hin zum GT3 Fahrer ein buntes Teilnehmerfeld erwartet. „Bereits im vergangenen Jahr hatten wir regelmäßig Starterfelder von knapp 40 Teilnehmern – daher werden wir die Serie nun auch in bestehenden Formaten wie dem Fast Car Festival (13. bis 15. Juni), dem ADAC Racing Weekend (1.-3. August) oder der NASCAR Euro Series (19. bis 21. September) zu sehen bekommen.“, erfreut sich Ralph Bohnhorst der steigenden Beliebtheit der Serie.Traditionell öffnet die Motorsport Arena am ersten April-Wochenende ihre Tore bei freiem Eintritt und begrüßt Besucher zu einem erlebnisreichen Saisonauftakt. Der Arena Autofrühling am 5. April verspricht ein vielseitiges Programm – von faszinierenden Motorsportmomenten über spannende Bühnenauftritte bis hin zu wertvollen Infos zur neuen Saison. Auf der Rennstrecke drehen die Oldtimer Trackdays ihre ersten Runden des Jahres. Historische Formelwagen und legendäre Rennklassiker lassen die Faszination vergangener Motorsport-Epochen wieder aufleben. Toller Sound, glänzende Schmuckstücke und Benzingespräche im Fahrerlager sind dabei garantiert!Auch abseits der Rennstrecke gibt es viel zu entdecken. Unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ können Besucher Inspirationen für ihren nächsten Urlaub in der Region sammeln. Wer es spektakulär mag, kann bei einem Hubschrauberrundflug die Börde aus der Vogelperspektive bewundern.Zahlreiche Sportler aus der Region bereichern das Programm mit Autogrammstunden und Mitmach-Aktionen in verschiedenen Sportarten – von Diskuswurf über Cheerleading bis hin zu Baseball und Football.Ein besonderes Highlight ist das DTM-Fahrzeug von Schubert Motorsport, das beim Autofrühling aus nächster Nähe bestaunt werden kann. Das Team startet mit zwei Boliden in die neue DTM-Saison, die vom 25. bis 27. April in der Motorsport Arena Oschersleben beginnt. Die DTM bietet neben spannenden Rennen der ADAC GT4 und des Tourenwagen Junior Cups auch freien Zugang ins Fahrerlager und eine FanZone mit tollen Aktionen. Schon beim Autofrühling steigt die Vorfreude auf dieses Event – mit Plakaten, Bildern und natürlich dem beeindruckenden Rennwagen selbst.Besucher sind herzlich eingeladen, ab sofort wieder für 5 Euro pro Tag auf dem Gelände vorbei zu schauen oder zum ersten Veranstaltungswochenende mit dem Arena Autofrühling am 5. April sogar kostenlos dabei zu sein.Mehr Informationen unter www.motorsportarena.com