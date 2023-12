Die Motorsport Arena Oschersleben blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Das Jahr hatte traditionell im Februar diesen Jahres mit der ADAC Welfen-Winter Rallye begonnen. In der Arena wird auch weiterhin viel Wert auf den Breitensport gelegt. Rennsportformate, welche sonst durch Clubs kaum noch finanzierbar wären, werden in den Randmonaten in der Motorsport Arena realisiert.Der März stand ganz unter dem Aspekt der Schulungen und Weiterbildungen. So fanden die offiziellen Medical und Extrication Days des DMSB und die Schulung der Sportwarte der Streckensicherung statt. Sicherheit hat im Motorsport oberste Priorität und so ist auch das Personal der Arena immer auf dem aktuellen Schulungsstand.Der Winter fand ein Ende und der Arena Autofrühling stand vor der Tür. Mit ihm kamen mehrere tausend Besucher in die Motorsport Arena Oschersleben und brachten Vorfreude für die kommenden Events mit. Fahrzeugausstellungen, das Konzept „Urlaub vor der Haustür“ und das Leitmotiv „Fit in den Frühling“ kamen gut an. „Durch die Kooperationen mit dem SCM, dem Sportlernetzwerk Samforcity und den Mountain Tigers Wernigerode war vom Speerwerfer über den Boxer bis hin zum Football-Spieler einiges geboten, was unsere Region so auszeichnet.“, freut sich Alexandra Werner, Pressesprecherin der Motorsport Arena, über das starke Sportnetzwerk. „Sport verbindet und das tragen wir in die Umgebung heraus.“, ergänzt sie.Bereits zu Pfingsten stand eines der absoluten Highlights auf der Agenda des Motorsport-Kalenders. Nach acht Jahren kam die DTM zurück in die Magdeburger Börde. Unter neuer Flagge durch den ADAC wurde in Oschersleben zum Pfingstwochenende der Auftakt der DTM-Saison bestritten.„Wir sind stolz darauf, dass wir 35.000 Besucher am DTM-Wochenende begrüßen konnten und gezeigt haben, dass wir genau die richtige Location für so einen Auftakt sind.“, blickt Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Anlage auf die DTM zurück.Neu im Rahmenprogramm der DTM war auch der Prototype Cup Germany. Hier gelang es Laurents Hörr im LMP3 mit einer Zeit von 1:18.461 Minuten den Streckenrekord von 1998 von Uwe Alzen im Porsche einzustellen.Nur ein Wochenende später folgte die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM). Piloten aus 19 verschiedenen Nationen kämpften hier um wichtige Punkte beim zweiten Lauf der Saison.Neben dem Rennsport hatte auch das 4*-Hotel der Anlage ein erfolgreiches Jahr mit vielen Kabaretts, Dinnershows und einem Event der ganz außergewöhnlichen Art. Direkt zur Sommersonnenwende fand in diesem Jahr wieder das Dinner im Kiesbett direkt auf der Rennstrecke statt und lockte über 100 Gäste in dieses besondere Ambiente.Während der Sommermonate fanden viele Motorradfahrer den Weg in die Arena, um bei verschiedenen Motorradtrainings die Rennstrecke kennenzulernen. „So konnten auch im Jahr 2023 wieder 122 Tage verbucht werden, an welchen Motorradtrainings absolviert wurden.“, wertet Alexandra Werner die Statistik.Das Highlight des Jahres stand im September bereit. Die NASCAR Whelen Euro Series feierte ihr Debüt in der Magdeburger Börde. „Dieses Wochenende war viel mehr als nur ein Rennen oder eine Meisterschaft, es war ein amerikanisches Festival und ein Aushängeschild für ganz Sachsen-Anhalt.“, beschreibt Geschäftsführer Ralph Bohnhorst das Event. „Auch politische Vertreter wie der Generalkonsul Crosby oder die Ministerin Dr. Lydia Hüskens für Digitales und Infrastruktur des Landes Sachsen-Anhalt waren vor Ort. Mit dem Pre-Event auf dem Marktplatz der Stadt Oschersleben ist es uns auch gelungen, die NASCAR direkt für die Leute der Region erlebbar zu machen.“, erfreut sich Ralph Bohnhorst.Auch zum Jahresabschluss galt es noch Rekorde zu brechen im Oktober zum Sidecar Festival, so sind 171 Gespanne aus elf Nationen an den Start gegangen. „Für die Motorsport Arena war es ein sehr internationales Jahr. Wir waren dadurch auch Bestandteil der Kampagne „Otto goes international“ des Stadtmarketing "PRO MAGDEBURG" e.V.“, fasst Alexandra Werner zusammen.Der Saisonplan für 2024 befindet sich derzeit in den finalen Zügen. Die Organisatoren der Rennstrecke rechnen auch für das kommende Jahr mit einer Auslastung von rund 260 Veranstaltungstagen an welchen rund 500.000 Besucher an die einzige Rennstrecke Sachsen-Anhalts kommen werden.„Über die Winterpause sind wir nun intensiv mit den Planungen und Abstimmungen für das kommende Jahr beschäftigt. Aber man kann uns über die verschiedenen sozialen Netzwerke folgen, über welche wir mit Facebook, Instagram und Tik Tok auch über eine Million Menschen über das Jahr 2023 erreichen konnten. Dort gibt es auch regelmäßige Einblicke hinter die Kulissen.“, berichtet Alexandra Werner.Alle Termine gibt es derzeit unter www.motorsportarena.com/termine zu sehen. Zudem können im Onlineshop Tickets für die verschiedenen Veranstaltungen zu attraktiven Vorverkaufspreisen erworben werden. Auch 2024 bleibt die Motorsport Arena Oschersleben sehr familienfreundlich – so haben zu fast allen Veranstaltungen Kinder bis einschließlich 12 Jahren freien Eintritt.