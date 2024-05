Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft überzeugt durch ein sportliches Lineup

Deutschlands hochkarätige Motorradrennserie kommt vom 31. Mai bis 2. Juni in die Motorsport Arena in Oschersleben. Im Rahmen der internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) werden insgesamt sieben Rennklassen an den Start gehen. Von Einsteigerserien wie dem Northern Talent Cup und dem KTM Junior Cup bis hin zu den IDM Superbikes bietet die Veranstaltung eine beeindruckende Vielfalt.Die Meisterschaft zieht dabei Teilnehmer aus ganz Europa an und stellt eine hervorragende Plattform für aufstrebende Talente dar. Die jüngsten Fahrer sind dabei 14 Jahre alt und haben die Chance, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Doch nicht nur europäische Fahrer sind vertreten, auch Teilnehmer aus Argentinien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mit von der Partie – insgesamt werden Fahrer aus 18 Nationen erwartet.Höhepunkt des Wochenendes sind die zwei Rennen der IDM Superbike. Mittendrin befindet sich das Team rund um Karsten Wolf mit GERT56. Sie reisen als Führende der bisherigen Saison an und freuen sich auf den Lauf in der Motorsport Arena immer ganz besonders. „Als langjährige Partner haben wir schon viele Rennszenen in der Arena erlebt. Für uns ist es immer ein Stück wie nach Hause kommen, daher ist der Ehrgeiz natürlich geweckt tolle Ergebnisse einzufahren.“, freut sich der Teamchef Karsten Wolf auf das Wochenende. Mit #56 Toni Finsterbusch, #52 Patrick Hobelsberger und #14 Jan-Ole Jähnig ist das Team mit einem sehr erfolgreichen Fahrer-Trio unterwegs.Ralph Bohnhorst, Geschäftsführer der Motorsport Arena Oschersleben zeigt sich begeistert vor dem Wochenende: „Es ist eine der top Motorradveranstaltungen des Jahres. Es ist für uns eine lange Tradition, denn die IDM ist von Beginn an jährlich in unserem Streckenkalender zu finden.“„Mit gutem Wetter und spannenden Rennen freuen wir uns über viele Motorrad-Begeisterte, welche zu diesem Event in die Motorsport Arena kommen.“, ergänzt Ralph Bohnhorst.Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 20 Euro im Vorverkauf. Mehr Informationen unter www.idm.com