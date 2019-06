Pressemitteilung BoxID: 757946 (Motorsport Arena Oschersleben GmbH)

Die ADAC Deutschland Klassik macht Station in Oschersleben

Zum zehnten Mal startet am 3. Juli die ADAC Deutschland Klassik und folgt damit der großen Tradition des Autowanderns über geschichtsreiche Routen. Bis zum 6. Juli begeben sich mehr als 100 klassische und historische Automobile auf drei abwechslungsreiche Touren durch die Südheide, den Nordharz und die sachsen-anhaltinische Altmark.



Auch die Motorsport Arena Oschersleben stellt am letzten Veranstaltungstag der Ausfahrt ein Etappenziel im Zeichen des Motorsports dar. Am Samstag, 6. Juli machen die Teilnehmer der entspannten Rundreise hier zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr vor dem Hotel halt. Besucher und interessierte Oldtimer-Freunde bekommen damit die Gelegenheit, dort die automobilen Schönheiten der Teilnehmer zu bewundern.



Ausgangs- und Zielort der automobilen Wanderroute ist 2019 die Autostadt in Wolfsburg. In der reizvollen Landschaft zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kommen die Teilnehmer und ihre Fahrzeuge in jeder Beziehung auf ihre Kosten: Kurven, Kultur und Kulinarisches stehen bei der Jubiläumsausgabe der ADAC Deutschland Klassik im Mittelpunkt.



Zeitplan ADAC Deutschland Klassik 2019



Mittwoch, 3. Juli 2019

13:30 – 18:00 Uhr Technische Kontrolle, Volkswagen Arena, In den Allerwiesen 1, Wolfsburg



Donnerstag, 4. Juli 2019

09:00 – 10:40 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Autostadt in Wolfsburg

09:45 – 11:25 Uhr Freilichtmuseum Diesdorf, Molmker Str. 23, 29413 Diesdorf

10:35 – 12:15 Uhr Burg Bad Bodenteich, Burgstraße 8, 29389 Bad Bodenteich

11:10 – 12:50 Uhr Museumsdorf Hösseringen, Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

13:55 – 15:35 Uhr Mühlenmuseum Gifhorn, Bromer Straße 2, 38518 Gifhorn

15:00 – 16:40 Uhr Tagesziel – Autostadt, Wolfsburg



Freitag, 5. Juli 2019

09:00 – 10:40 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Autostadt in Wolfsburg

10:25 – 12:05 Uhr Klostergut Wöltingerode, 38690 Goslar, OT Vienenburg

11:45 – 13:25 Uhr Weltkulturerbe Rammelsberg, Bergtal 19, 38640 Goslar

14:10 – 15:50 Uhr Rittergut Lucklum, Kommendestraße 13, 38173 Erkerode

15:30 – 17:10 Uhr Tagesziel – Autostadt, Wolfsburg



Samstag, 6. Juli 2019

09:00 – 10:40 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern, Autostadt in Wolfsburg

10:00 – 11:40 Uhr Schloss Hundisburg, 39343 Haldensleben

11:15 – 13:00 Uhr Motorsport Arena Oschersleben, Motopark-Allee 20, 39387 Oschersleben

13:30 – 15:10 Uhr Paläon, Schöningen, Paläon 1, 38346 Schöningen

14:45 – 16:25 Uhr Ziel – Autostadt, Wolfsburg

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (