Das HERBSTGLÜHEN geht am 3. Oktober in die zweite Runde

Auch dieses Jahr lädt die Motorsport Arena Oschersleben am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober 2019, ab 12 Uhr zum Herbstglühen ein. Das Familienfest bietet bei freiem Eintritt viel herbstliches Programm im Fahrerlager, eine Oldtimer Ausstellung mit Ausfahrt und auf dem Bördekurs das Motorrad-Abschlusstraining der Racing Academy.Auch Besucher und Gäste können nach vorheriger Anmeldung ihre Old- und Youngtimer sowie Traktoren auf den Fahrerlagerflächen ausstellen oder die historischen Schätze Gleichgesinnter bestaunen. Oldtimer-Besitzer dürfen sich zudem auf eine Ausfahrt über die Rennstrecke mit ihren Klassikern ab 18 Uhr freuen. Ergänzt wird das automobile Treiben durch ein Audi TT Club Treffen. Zweiradliebhaber können sich das Motorradtraining auf der Rennstrecke anschauen oder bei Interesse nach Voranmeldung gleich selbst daran teilnehmen.Für die Unterhaltung der jüngeren Gäste wird selbstverständlich auch gesorgt. So stehen Hüpfburgen, Spielmodule und verschiedene Aktionen auf dem Plan. Außerdem bietet der MSC Oschersleben einen Kinderkart-Parcours an und die Verkehrswacht steuert einen Verkehrsgarten bei.Neben den ausgestellten Fahrzeugen erwarten die Besucher im Fahrerlager regionale Händler mit zahlreichen Aktionen und eine Bühne. Im Bühnenprogramm sorgen unter anderem eine Modenschau von Chili Moden und die Tanzgruppe „Texas Outlaws“ für die passende Unterhaltung. Des Weiteren gibt es einen Malwettbewerb verschiedener Grundschulen und Kitas aus der Umgebung mit vielen tollen Gewinnen. Alle Besucher des 2. Herbstglühens können vor Ort für ihre Favoriten abstimmen.Abends ab 19:30 Uhr startet anschließend der Moonlight Kart Cup in seine zweite Auflage. Angemeldete Teilnehmer können hier ihr Fahrtalent beweisen und um Platzierungen und Pokale kämpfen. Die Gewinner des nächtlichen Cups unter Flutlicht dürfen sich auf ausgewählte Preise freuen. Für das leibliche Wohl wird über den ganzen Tag gesorgt.Weitere Informationen zum 2. Herbstglühen gibt es unter www.motorsportarena.com