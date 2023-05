Das Fast Car Festival geht in die nächste Runde

Die Bühne wird bereits aufgebaut, die Kassenhäuschen stehen und die Einweisung der ersten Helfer für das Wochenende steht bevor. Sophie Haller, Projektleiterin des Fast Car Festivals ist bereit. „Wir erwarten rund 10.000 Besucher an diesem Wochenende. Knapp ein ganzes Jahr Planung, viel Liebe zum Detail und viele Absprachen mit den unterschiedlichen Partnern stecken in dem Projekt, welches nun in seiner zweiten Auflage stattfindet.“ fasst Sophie zusammen.Die Veranstaltung beginnt bereits am Freitag mit dem Polybauer Trackday und einer Mischung aus Breiten- und Rennsport. Auch Einsteiger in den Sport finden hier die optimale Plattform. Am Abend wird eine Opening Party veranstaltet, bei welcher vor allem die Gäste aus dem direktem Umfeld willkommen sind. Als Aktion kommen alle Gäste mit einer „39“ am Beginn der Postleitzahl in ihrem Ausweis kostenlos von 18 bis 24 Uhr auf das Gelände.„Die Mischung aus Tuning und Rennsport ist das, was das Fast Car Festival ausmacht und die Leute begeistert.“, berichtet Sophie Haller. Am Samstag erwartet die Besucher daher neben einer Händlermeile und verschiedenen Aktionen im Fahrerlager auch die Präsentation des offiziellen DTM Rennfahrzeuges von Schubert Motors. Zudem haben sich ATT und Bänex Reifenservice für die Sportwagen-Area angekündigt, um ihre für den Rennsport umgebauten BMW und Porsche zu präsentieren. Hier kann Motorsport noch hautnah erlebt werden – die Teams stehen den interessierten Besuchern Rede und Antwort. Die Driftshow und das 1/8 Meile Sprint sind die Bestandteile, welche auf jedem guten Tuningtreffen ein absolutes Muss für die Fans sind und auch beim Fast Car Festival am Samstag ab 17 Uhr nicht fehlen.„Durch die Ergänzung von GRIP – DAS MOTOREVENT wird die Veranstaltung am Sonntag auf ein ganz neues Niveau gehoben. Prominente Gäste aus dem Social Media und TV-Sektor können live vor Ort getroffen werden – das ist Fannähe, auf welche sich unsere Gäste freuen.“, erläutert Sophie. Als eine von drei Locations ist die Arena die Auftaktveranstaltung der erfolgreichen GRIP Veranstaltungsreihe. So haben Besucher am Sonntag die Chance unter anderem Paul Janke, Manni Ludolf, die GRIP Moderatoren und verschiedene Reality Stars von Berlin Tag und Nacht live vor Ort zu treffen.Am Sonntag wird es neben den bestehenden Programmpunkten auch viele Möglichkeiten geben im Renntaxi Platz zu nehmen oder ein paar Runden beim freien Fahren selbst auf die Strecke zu gehen.Karten gibt es an der Tageskasse oder online unter www.motorsportarena.com/fastcar ab 25 Euro. Kinder bis einschließlich 6 Jahren haben freien Eintritt.