Das ADAC Racing Weekend steht in den Startlöchern

Das ADAC Racing Weekend ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Rennkalenders der Motorsport Arena. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Format auch 2024 wieder so gut von den Motorsportlern angenommen wird – mit der Dutch Supercar Challenge sogar auf internationaler Ebene.“, teilt Alexandra Werner, Pressesprecherin der Motorsport Arena Oschersleben mit.„Wir sind sehr stolz darauf, dass als eine der teilnehmerstärksten Felder in diesem Jahr auch der NATC (norddeutscher ADAC Tourenwagen Cup) als Teil des Racing Weekends mit an den Start gehen kann.“, zeigt sich Andreas von der Haar als Serienkoordinator des NATC begeistert. Mit rund 45 Startern, darunter vielen Sportlern aus der Region, bietet diese Serie einen günstigen Einstieg in den Motorsport. Junge Fahrer, welche im vergangenen Jahr noch über den NATC Youngster Cup den Zugang zum Rennsport gefunden haben, gehen dieses Wochenende im NATC Sprint an den Start.Darunter auch eine junge Dame – Celine Kautner sie wurde 2023 die dritte in der Meisterschaft des NATC Youngster Cups und startet nun als Förderkandidatin des ADAC Mittelrhein im NATC so richtig durch. Sven Parlitz, vom Team Pasch Motorsport kommt aus Berlin und hat sich die Nachwuchsarbeit auf die Fahne geschrieben. „Auch mit unseren anderen Nachwuchstalenten Samantha Saramba, als jüngste Fahrerin im Feld und Lennard Zerbe haben wir viel vor, wir sind dieses Wochenende als Team gefordert, um den jungen Fahrern ein gutes Rennumfeld zu gewährleisten.“, fasst Sven Parlitz zusammen.Am Wochenende gibt es mit dem ADAC Historic Cup auch Tourenwagen- und Formelwagensport aus vergangenen Epochen zu bestaunen. Bei einem Gang durch das Fahrerlager sieht man hier auch noch so einige Fahrer selbst an Trabant, Lada und Co. schrauben.Die jüngsten Fahrer des ADAC Racing Weekends sind im Feld des ADAC Tourenwagen Junior Cups anzutreffen – ein Start ist hier ab 15 Jahren möglich. Mittendrin ist das Team von Georg Motorsport aus Thüringen. Auch sie betreuen mit ihrem Rennstall gleich drei Nachwuchsfahrer mit Maxim Felix Dacher, Finn Niklas Wollnik und Ben Bendler, welche mit dem VWup! ihre ersten Rennerfahrungen sammeln werden.Hochkarätiger GT3- und GT4-Rennsport komplettiert das Programm mit dem GTC Race.Insgesamt werden den Zuschauern sechs Serien mit 16 Rennen geboten. Der Eintritt beträgt dabei 25 Euro am Tag und Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Zugang zur Veranstaltung.Mehr Informationen zur Veranstaltung, den Serien und dem aktuellen Zeitplan gibt es unter www.motorsportarena.com/racingweekend