Cosplay meets Tuning bei der Asia Arena 2024

Vom 30. August bis zum 1. September verwandelt sich die Motorsport Arena Oschersleben in ein Paradies für Tuningfans, Cosplayer und Motorsportfans. Die diesjährige Asia Arena bietet ein abwechslungsreiches Programm, welches Fans der asiatischen Szene begeistert.



Ein Highlight des Wochenendes sind die spannenden Rennserien wie die AvD Drift Championship und die German Time Attack Masters. Motorsportfans kommen hier voll auf ihre Kosten und können Rennen hautnah erleben oder sogar selbst in einem Drifttaxi Platz nehmen oder mit dem eigenen Fahrzeug über die Rennstrecke fahren.



Doch nicht nur das Streckengeschehen steht im Mittelpunkt. Der Asia Arena Cosplay Contest lädt dazu ein, in die Welt kreativer Charaktere einzutauchen. Besucher haben die Möglichkeit, beeindruckende Kostüme zu bewundern und selbst Teil der lebendigen Cosplay-Szene zu werden.



Am Abend findet jeweils traditionell eine Party im Fahrerlager statt. Dabei wird es am Freitagabend für alle Besucher aus dem Postleitzahlengebiet „39“ kostenlosen Eintritt zur Abendveranstaltung geben. Am Samstag wird es für die Besucher am Abend noch ein Feuerwerk zu sehen geben.



„Die Asia Arena ist auch in diesem Jahr sehr vielfältig. Von dem Cosplay Contest über Hubschrauberrundflüge bis hin zu verschiedenen Rennserien ist für jeden etwas dabei!“, so die Projektleiterin Sophie Haller.



Auch zahlreiche asiatische Fahrzeugausstellungen wird es im Fahrerlager geben, darunter eine Oldschool Area, Meet the Driver und eine Itasha Area.



Rund 300 Fahrzeuge werden präsentiert und bieten den Rahmen für diverse Contests, darunter ein Beleuchtungscontest, Soundmessungen und der beliebte Show&Shine Contest.



Sophie Haller zeigt sich zuversichtlich: „Das Team der Motorsport Arena wird an diesem Wochenende tatkräftig von 30 ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Gemeinsam setzen wir alles daran, das Event zu einem vollen Erfolg zu machen.“



Wer dieses Highlight nicht verpassen möchte, kann sich online Tickets sichern. Kinder bis einschließlich 12 Jahren genießen freien Eintritt und auch Cosplayer kommen zu vergünstigten Konditionen auf das Gelände.

