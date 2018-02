Arena Wintertreffen vom 16. bis 18. Februar

Die Motorsport Arena öffnet schon vom 16. bis 18. Februar wieder ihre Tore zum Arena Wintertreffen. Das Fahrzeugtreffen nach dem Motto „nur die Harten komm‘ in‘ Garten“ findet in diesem Jahr erstmals markenoffen statt, was bedeutet, dass Fahrzeugfans zahlreicher Hersteller erwartet werden.In den vergangenen Jahren noch als reines Opel-Wintertreffen durchgeführt, ist die Zielgruppe in diesem Jahr breiter gefächert. Nachdem sich die Arena auch für Treffen anderer Marken einen Namen gemacht hat, haben sich diesmal auch zahlreiche Nicht-Opelaner angemeldet. Dabei geht es den Besuchern nicht nur um das gemeinsame Hobby des Tunings, sondern auch um den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl. Neben den klassischen Wettbewerben wie dem „Snow and Shine Contest“, bei dem die schönsten und kuriosesten Winterautos gesucht werden, und dem beliebten Burnout Contest, bei dem so lange im Carré gefahren wird, bis die Reifen platzen, gibt es auch Clubspiele, verschiedene Workshops und natürlich die Partys am Abend.„Insofern das Wetter es zulässt, werden wir auch wieder geführte Fahrten auf der Rennstrecke anbieten, was für die Besucher immer wieder etwas ganz Besonderes darstellt“, sagt die Veranstaltungskoordinatorin der Motorsport Arena, Alexandra Werner. „Bei dieser Veranstaltung sind wir naturgemäß noch wetterabhängiger als in der normalen Rennsaison“, räumt die 27-Jährige ein. „Daher schauen wir regelmäßig auf den Wetterbericht, um unser Programm so präzise wie möglich planen zu können, aber ein wenig Kurzfristigkeit wird bei einer zum Großteil im Freien stattfindenden Veranstaltung im Februar natürlich immer dabei sein.“Geplant sind am Sonntag außerdem verschiedene Spiele in der Jockel-Klein-Halle des Hotels sowie eine Fackelwanderung über die Rennstrecke. Tickets für das komplette Wochenende gibt es an der Tageskasse für 25 Euro, auch Tagestickets sind verfügbar.Alle Informationen und Termine gibt es immer aktuell unter www.motorsportarena.com