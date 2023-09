America is calling – die NASCAR Whelen Euro Series kommt in die Magdeburger Börde!

Ein einzigartiges Event für die gesamte Region kündigt sich an und steht mit dem Organisationsteam der Motorsport Arena in den Startlöchern. Die Pokale sind bereits bestellt, der Zeitplan ist in den finalen Zügen, die Genehmigungen sind eingeholt. Alles ist vorbereitet für die rund 25 Teams, welche sich aus ganz Europa für den einzigen deutschen Lauf der NASCAR Whelen Euro Series angekündigt haben.Einer von ihnen ist fast spontan mitten in der Saison dazu gestoßen – der Magdeburger Dominique Schaak. Er wird für das deutsche Team Bremotion als Gaststarter ins Rennen auf dem 3,6 Kilometer langen Kurs in Oschersleben gehen. „Es ist das absolute Highlight meiner Motorsport-Saison. Hätte mir früher jemand gesagt, dass ich mal in einer NASCAR Serie an den Start gehe, hätte ich das nicht geglaubt.“, schwärmt der Magdeburger Rennfahrer Dominique Schaak. „Ich möchte die Veranstaltung gemeinsam mit meinen Sponsoren einfach genießen und meine Leistung über das Wochenende steigern. Es ist nach dem Kart-, Formel-, GT- Sport nur ein nächster aufregender Schritt in meiner motorsportlichen Laufbahn – für mich geht damit auch ein Traum in Erfüllung.“, fasst Schaak zusammen.Neben Dominique Schaak als deutschen Rennfahrer hat sich direkt aus Amerika auch in der NASCAR aktive deutsche Team 3F Racing aus Charlotte (North-Carolina) als Gast-Team angekündigt. „Amerika wird an diesem Wochenende für die NASCAR-Berichterstattungen auch einen Blick in Richtung Magdeburger Börde werfen“, erfreut sich Alexandra Werner Pressesprecherin der Arena.Auch hochrangige Gäste haben sich für die Startaufstellungen und Siegerehrungen angekündigt. Mit dabei ist auch der Generalkonsul John R. Crosby aus Leipzig, welcher die Vereinigten Staaten von Amerika auch als Schirmherr des Events repräsentieren wird.Eine ganze Stadt ist eingeladen, bei dieser Veranstaltung mitzufeiern. So werden vor allem Schulen, Kindergärten aber auch Familien aufgerufen am Donnerstag, 21. September beim Pre-Event auf dem Marktplatz Oschersleben teilzunehmen. „Fast alle Rennwagen werden in die Innenstadt fahren und sich dort präsentierten. Alle Besucher haben die Möglichkeit sich dort auch Autogramme der Fahrer zu sichern.“, erläutert Alexandra Werner, Pressesprecherin der Motorsport Arena das Konzept. „In toller Zusammenarbeit mit der Stadt Oschersleben wurde hier ein Event auf die Beine gestellt, was Motorsport hautnah an die großen und kleinen Fans bringt. Regionale Akteure zeigen, was die Region gemeinsam auf die Beine stellen kann.“, zeigt sich Alexandra Werner begeistert.Ablauf des Pre-Events am 21. September:15:30 Uhr Abfahrt der Fahrzeuge von Motorsport Arena15:45 Uhr Eintreffen und Aufbau auf Marktplatz16:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister Benjamin Kanngießerim Anschluss Nationalhymne Johanna Bremer16:10 Uhr Line Dance der Kreisvolkshochschule16:30 Uhr Vorstellung des deutschen Teams (Bremotion)16:40 Uhr Line Dance der Kreisvolkshochschule16:50 Uhr Gesang Johanna Bremer17:00 Uhr Autogramm-Session der Teams17:30 Uhr Rückfahrt zur Motorsport ArenaAb Freitag, dem 22. September starten die Piloten auf der Rennstrecke dann so richtig durch. „Wir freuen uns auf kultigen amerikanischen Motorsport mit echten NASCAR V8 Sound und packenden Duellen Stoßstange an Stoßstange“, erfreut sich Geschäftsführer Ralph Bohnhorst. „Durch die Etablierung eines US-Car Fantreffens und die Möglichkeit das Fahrerlager frei zu besuchen, schaffen wir eine Nähe zu diesem Motorsport, welcher mittlerweile selten geworden ist. Es wird eine Veranstaltung für die ganze Familie mit vielen Highlights und das zeichnet uns mit den Ideen des Organisationsteams im Hintergrund aus.“, kündigt Ralph Bohnhorst an.Tickets für die Veranstaltung vom 22. bis 24. September gibt es im Onlineshop ab 20 Euro und für fünf Euro mehr später auch an der Tageskasse. Auch Motorhome-Stellplätze mit direktem Blick auf die Rennstrecke oder VIP-Tickets sind ab sofort erhältlich. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben kostenlosen Zugang zur Veranstaltung. Mehr Informationen zu diesem einzigartigen Event gibt es unter www.motorsportarena.com/...