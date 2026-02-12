Özdemir weiter für Aus des Verbrenners
„Ziel bleibt Mobilität ohne CO2-Ausstoß“ – Mehr Ladesäulen, Stromsteuer weg
Skeptisch ist Özdemir, ob die neue Kaufprämie für Elektroautos erfolgreich sein wird und vor allem deutschen Herstellern zugutekommt. „Im ungünstigsten Fall wird mit deutschem Steuergeld der Kauf chinesischer E-Autos subventioniert, weil die Bundesregierung die Prämie ja nicht mal auf deutsche Hersteller begrenzt.“ Özdemir weiter: „Entscheidend für die Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur. Die Menschen dürfen nicht den Eindruck haben, mit dem E-Auto seien sie weniger mobil als mit einem Verbrenner. Darum: Entscheidend sind Investitionen in die Ladeinfrastruktur, vor allem auch in Schnellladepunkte.“ Auch die Stromkosten seien zentral. „Außerdem müssen wir das Laden günstiger machen. Die Stromsteuer muss deswegen für alle gesenkt werden. Dazu braucht es auch mehr Preistransparenz an den Ladesäulen. Unverhältnismäßige Stand- und Blockiergebühren müssen abgeschafft werden.“
Redakteur: Stefan Cerchez